قیمت امروز BINDER

قیمت لحظه‌ ای BINDER (BINDER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BINDER به USD برابر با $ 0 برای هر BINDER می‌ باشد.

توکن BINDER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 607,776 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M BINDER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BINDER در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00617677 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BINDER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.15 رسیده است.

اطلاعات بازار BINDER (BINDER)

ارزش بازار $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K حجم (24 ساعته) $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

ارزش بازار فعلی BINDER برابر است با $ 607.78K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.15. عرضه در گردش BINDER برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997209.409216 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 607.78K است.