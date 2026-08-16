قیمت امروز BILLZ

قیمت لحظه‌ ای BILLZ ($BILLZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $BILLZ به USD برابر با $ 0 برای هر $BILLZ می‌ باشد.

توکن BILLZ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41,042 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 600.00M $BILLZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $BILLZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $BILLZ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BILLZ ($BILLZ)

ارزش بازار $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.30K$ 51.30K $ 51.30K سرمایه در گردش 600.00M 600.00M 600.00M عرضه کل 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459

ارزش بازار فعلی BILLZ برابر است با $ 41.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $BILLZ برابر است با 600.00M، و عرضه کل آن 999996783.5661459 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.30K است.