BetlyBETLY چیست

Swipe on preditction markets, not thots Swipe on preditction markets, not thots

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Betly (BETLY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Betly (USD)

ارزش Betly (BETLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Betly (BETLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Betly را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Betly را بررسی کنید!

BETLY به ارزهای محلی

توکنومیکس Betly (BETLY)

درک، توکنومیکس Betly (BETLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BETLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Betly (BETLY) امروز Betly (BETLY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BETLY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BETLY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BETLY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Betly چقدر است؟ ارزش بازار BETLY برابر است با $ 173.94K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BETLY چقدر است؟ عرضه در گردش BETLY برابر است با 999.93M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BETLY چقدر بوده است؟ BETLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00201598 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BETLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BETLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BETLY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BETLY برابر است با -- USD . آیا BETLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BETLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BETLY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Betly (BETLY)