قیمت امروز BEBE

قیمت لحظه‌ ای BEBE (BEBE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEBE به USD برابر با $ 0 برای هر BEBE می‌ باشد.

توکن BEBE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 129,362 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 88.89T BEBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEBE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEBE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +4.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BEBE (BEBE)

ارزش بازار $ 129.36K$ 129.36K $ 129.36K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 129.36K$ 129.36K $ 129.36K سرمایه در گردش 88.89T 88.89T 88.89T عرضه کل 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

ارزش بازار فعلی BEBE برابر است با $ 129.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BEBE برابر است با 88.89T، و عرضه کل آن 88888888888888.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 129.36K است.