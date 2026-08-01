قیمت امروز Basis Cash

قیمت لحظه‌ ای Basis Cash (BAC) در حال حاضر برابر با $ 0.00185352 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAC به USD برابر با $ 0.00185352 برای هر BAC می‌ باشد.

توکن Basis Cash در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 101,154 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 54.58M BAC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAC در بازه‌ ای بین $ 0.00179925 (حداقل) و $ 0.00188257 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,010.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00130316 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.94% و در هفت روز اخیر به میزان -11.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 751.39 رسیده است.

اطلاعات بازار Basis Cash (BAC)

ارزش بازار $ 101.15K$ 101.15K $ 101.15K حجم (24 ساعته) $ 751.39$ 751.39 $ 751.39 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.15K$ 101.15K $ 101.15K سرمایه در گردش 54.58M 54.58M 54.58M عرضه کل 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

ارزش بازار فعلی Basis Cash برابر است با $ 101.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 751.39. عرضه در گردش BAC برابر است با 54.58M، و عرضه کل آن 54575249.82699095 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.15K است.