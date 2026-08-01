قیمت امروز AxCNH

قیمت لحظه‌ ای AxCNH (AXCNH) در حال حاضر برابر با $ 0.146883 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AXCNH به USD برابر با $ 0.146883 برای هر AXCNH می‌ باشد.

توکن AxCNH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,747,340 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 39.13M AXCNH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AXCNH در بازه‌ ای بین $ 0.146435 (حداقل) و $ 0.149382 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.594466 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01171476 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AXCNH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -0.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.77 رسیده است.

اطلاعات بازار AxCNH (AXCNH)

ارزش بازار $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M حجم (24 ساعته) $ 10.77$ 10.77 $ 10.77 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M سرمایه در گردش 39.13M 39.13M 39.13M عرضه کل 39,128,445.8 39,128,445.8 39,128,445.8

ارزش بازار فعلی AxCNH برابر است با $ 5.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.77. عرضه در گردش AXCNH برابر است با 39.13M، و عرضه کل آن 39128445.8 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.75M است.