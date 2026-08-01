قیمت امروز AtlasOra

قیمت لحظه‌ ای AtlasOra (AORA) در حال حاضر برابر با $ 0.00332083 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AORA به USD برابر با $ 0.00332083 برای هر AORA می‌ باشد.

توکن AtlasOra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 163,163 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.13M AORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AORA در بازه‌ ای بین $ 0.00318726 (حداقل) و $ 0.00332686 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.189989 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00230211 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AORA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +9.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.08K رسیده است.

اطلاعات بازار AtlasOra (AORA)

ارزش بازار $ 163.16K$ 163.16K $ 163.16K حجم (24 ساعته) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 664.18K$ 664.18K $ 664.18K سرمایه در گردش 49.13M 49.13M 49.13M عرضه کل 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

ارزش بازار فعلی AtlasOra برابر است با $ 163.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.08K. عرضه در گردش AORA برابر است با 49.13M، و عرضه کل آن 200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 664.18K است.