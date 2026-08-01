قیمت امروز Arena Two

قیمت لحظه‌ ای Arena Two (ATWO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ATWO به USD برابر با $ 0 برای هر ATWO می‌ باشد.

توکن Arena Two در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,889 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 140.90M ATWO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ATWO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04753952 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ATWO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان +4.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Arena Two (ATWO)

ارزش بازار $ 58.89K$ 58.89K $ 58.89K حجم (24 ساعته) $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 417.96K$ 417.96K $ 417.96K سرمایه در گردش 140.90M 140.90M 140.90M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Arena Two برابر است با $ 58.89K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.12K. عرضه در گردش ATWO برابر است با 140.90M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 417.96K است.