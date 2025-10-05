قیمت ANGL TOKEN (ANGL)
قیمت لحظه ای ANGL TOKEN (ANGL) برابر است با $0.00344988. در 24 ساعت گذشته، ANGL در بازه قیمتی حداقل $ 0.00332667 تا حداکثر $ 0.0038147 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ANGL برابر با $ 0.01037575 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ANGL در یک ساعت گذشته +1.01%، در 24 ساعت گذشته +1.88% و در 7 روز گذشته -0.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی ANGL TOKEN برابر است با $ 736.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANGL برابر است با 215.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 3.42M است.
امروز، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ -0.0001326634 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ -0.0007205688 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ -0.003529542971955364 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+1.88%
|30 روز
|$ -0.0001326634
|-3.84%
|60 روز
|$ -0.0007205688
|-20.88%
|90 روز
|$ -0.003529542971955364
|-50.57%
$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.
ارزش ANGL TOKEN (ANGL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از ANGL TOKEN (ANGL) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت ANGL TOKEN را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت ANGL TOKEN را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس ANGL TOKEN (ANGL) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANGL بیشتر بدانید!
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-04 13:39:16
|داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
|10-04 11:26:38
|به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر میرود، سهم بازار به 24.9% میرسد
|10-03 10:20:00
|به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
|10-03 05:17:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
|10-01 14:11:00
|به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
|09-30 18:14:00
|به روز رسانی های صنعت
نرخهای فاندینگ ریت فعلی در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان میدهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.