قیمت لحظه‌ ای ANGL TOKEN امروز برابر است با 0.00344988 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ANGL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ANGL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت ANGL TOKEN (ANGL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ANGL به USD:

$0.00344966
$0.00344966$0.00344966
+2.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای ANGL TOKEN (ANGL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:54:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ANGL TOKEN (ANGL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00332667
$ 0.00332667$ 0.00332667
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0038147
$ 0.0038147$ 0.0038147
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00332667
$ 0.00332667$ 0.00332667

$ 0.0038147
$ 0.0038147$ 0.0038147

$ 0.01037575
$ 0.01037575$ 0.01037575

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

+1.88%

-0.89%

-0.89%

قیمت لحظه‌ ای ANGL TOKEN (ANGL) برابر است با $0.00344988. در 24 ساعت گذشته، ANGL در بازه قیمتی حداقل $ 0.00332667 تا حداکثر $ 0.0038147 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ANGL برابر با $ 0.01037575 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ANGL در یک ساعت گذشته +1.01%، در 24 ساعت گذشته +1.88% و در 7 روز گذشته -0.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ANGL TOKEN (ANGL)

$ 736.08K
$ 736.08K$ 736.08K

--
----

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ANGL TOKEN برابر است با $ 736.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANGL برابر است با 215.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.42M است.

تاریخچه قیمت ANGL TOKEN (ANGL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ -0.0001326634 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ -0.0007205688 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ANGL TOKEN به USD به میزان $ -0.003529542971955364 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.88%
30 روز$ -0.0001326634-3.84%
60 روز$ -0.0007205688-20.88%
90 روز$ -0.003529542971955364-50.57%

ANGL TOKENANGL چیست

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ANGL TOKEN (USD)

ارزش ANGL TOKEN (ANGL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ANGL TOKEN (ANGL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ANGL TOKEN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ANGL TOKEN را بررسی کنید!

ANGL به ارزهای محلی

توکنومیکس ANGL TOKEN (ANGL)

درک، توکنومیکس ANGL TOKEN (ANGL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANGL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ANGL TOKEN (ANGL)

امروز ANGL TOKEN (ANGL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ANGL به واحد USD برابر است با 0.00344988 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ANGL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ANGL نسبت به USD برابر است با $ 0.00344988. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ANGL TOKEN چقدر است؟
ارزش بازار ANGL برابر است با $ 736.08K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ANGL چقدر است؟
عرضه در گردش ANGL برابر است با 215.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANGL چقدر بوده است؟
ANGL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01037575 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ANGL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ANGL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات ANGL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANGL برابر است با -- USD.
آیا ANGL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ANGL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANGL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:54:41 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.