ANGL TOKENANGL چیست

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

درک، توکنومیکس ANGL TOKEN (ANGL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANGL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ANGL TOKEN (ANGL) امروز ANGL TOKEN (ANGL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ANGL به واحد USD برابر است با 0.00344988 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ANGL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00344988 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ANGL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ANGL TOKEN چقدر است؟ ارزش بازار ANGL برابر است با $ 736.08K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ANGL چقدر است؟ عرضه در گردش ANGL برابر است با 215.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANGL چقدر بوده است؟ ANGL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01037575 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ANGL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ANGL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ANGL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANGL برابر است با -- USD . آیا ANGL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ANGL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANGL مراجعه کنید.

