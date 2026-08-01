قیمت امروز AmberVibe

قیمت لحظه‌ ای AmberVibe (AMBERVIBE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMBERVIBE به USD برابر با $ 0 برای هر AMBERVIBE می‌ باشد.

توکن AmberVibe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,692 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 92.90B AMBERVIBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMBERVIBE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMBERVIBE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AmberVibe (AMBERVIBE)

ارزش بازار $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K سرمایه در گردش 92.90B 92.90B 92.90B عرضه کل 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028

ارزش بازار فعلی AmberVibe برابر است با $ 26.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AMBERVIBE برابر است با 92.90B، و عرضه کل آن 92898988545.83028 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.69K است.