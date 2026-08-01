قیمت امروز AMATO

قیمت لحظه‌ ای AMATO (AMATO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMATO به USD برابر با $ 0 برای هر AMATO می‌ باشد.

توکن AMATO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,044 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 130.97M AMATO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMATO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0196137 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMATO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -2.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 125.83 رسیده است.

اطلاعات بازار AMATO (AMATO)

ارزش بازار $ 49.04K$ 49.04K $ 49.04K حجم (24 ساعته) $ 125.83$ 125.83 $ 125.83 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 139.93K$ 139.93K $ 139.93K سرمایه در گردش 130.97M 130.97M 130.97M عرضه کل 999,973,384.483674 999,973,384.483674 999,973,384.483674

ارزش بازار فعلی AMATO برابر است با $ 49.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 125.83. عرضه در گردش AMATO برابر است با 130.97M، و عرضه کل آن 999973384.483674 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 139.93K است.