قیمت امروز AISI SPACE

قیمت لحظه‌ ای AISI SPACE (AISI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 28.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AISI به USD برابر با $ 0 برای هر AISI می‌ باشد.

توکن AISI SPACE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,202 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M AISI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AISI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00141572 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AISI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.20% و در هفت روز اخیر به میزان +77.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AISI SPACE (AISI)

ارزش بازار $ 51.20K$ 51.20K $ 51.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.20K$ 51.20K $ 51.20K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,934,819.001553 999,934,819.001553 999,934,819.001553

ارزش بازار فعلی AISI SPACE برابر است با $ 51.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AISI برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999934819.001553 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.20K است.