قیمت لحظه‌ ای YZY امروز برابر است با 0.3928 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YZY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YZY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای YZY امروز برابر است با 0.3928 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YZY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YZY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره YZY

اطلاعات قیمت YZY

وب‌سایت رسمی YZY

توکنومیکس YZY

پیش‌بینی قیمت YZY

تاریخچه YZY

راهنمای خرید YZY

مبدل YZY به ارز فیات

اسپات YZY

فیوچرز USDT-M YZY

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو YZY

YZY قیمت لحظه ای(YZY)

قیمت لحظه‌ ای 1 YZY به USD:

$0.3927
$0.3927$0.3927
-0.02%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای YZY (YZY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:25:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت YZY (YZY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.3872
$ 0.3872$ 0.3872
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.4027
$ 0.4027$ 0.4027
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.3872
$ 0.3872$ 0.3872

$ 0.4027
$ 0.4027$ 0.4027

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.18%

-0.02%

-0.79%

-0.79%

قیمت لحظه‌ ای YZY (YZY) برابر است با $ 0.3928. در 24 ساعت گذشته، YZY در بازه قیمتی حداقل $ 0.3872 تا حداکثر $ 0.4027 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YZY برابر با $ 3.1581037257728988 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.19323573050067985 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YZY در یک ساعت گذشته -0.18%، در 24 ساعت گذشته -0.02% و در 7 روز گذشته -0.79% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار YZY (YZY)

No.295

$ 117.84M
$ 117.84M$ 117.84M

$ 56.68K
$ 56.68K$ 56.68K

$ 392.80M
$ 392.80M$ 392.80M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,718.961002
999,999,718.961002 999,999,718.961002

29.99%

SOL

ارزش بازار فعلی YZY برابر است با $ 117.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.68K. عرضه در گردش YZY برابر است با 300.00M، و عرضه کل آن 999999718.961002 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 392.80M است.

تاریخچه قیمت YZY (YZY) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت YZY برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000079-0.02%
30 روز$ -0.0282-6.70%
60 روز$ -0.1482-27.40%
90 روز$ -0.1072-21.44%
تغییر قیمت امروز YZY

امروز، YZY تغییر $ -0.000079 (-0.02%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه YZY

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0282 (-6.70%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه YZY

با گسترش بازه به 60 روز، YZY تغییر $ -0.1482 (-27.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه YZY

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.1072 (-21.44%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت YZY (YZY) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت YZY را ببینید.

YZYYZY چیست

پروژه YZYAI یک پروژه نسل جدید در توسعه و انتشار بازی است که با الهام از دنیا های فراگیر به سبک دیزنی و فناوری هوش مصنوعی طراحی شده و در هسته‌ ی خود دارای گیم‌ پلی منحصربه‌ فرد و مبتنی بر IP اختصاصی است. این پروژه گامی بزرگ در جهت انتقال استانداردهای طراحی و انتشار بازی با کیفیت Web2 به دنیای Web3 محسوب می‌ شود. با ادغام هوش مصنوعی، YZY به یک دنیای بازی زنده و تطبیق‌ پذیر تبدیل می‌شود — با شخصیت‌ های غیرقابل‌ بازی هوشمند (NPC)، داستان‌ گویی شخصی‌ سازی‌ شده، محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، و گیم‌ پلی پویایی که همراه با بازیکنان رشد می‌کند. توکن بومی این پروژه $YZY است.

هم اکنون YZY در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های YZY خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ YZY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره YZY را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید YZY شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت YZY (USD)

ارزش YZY (YZY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از YZY (YZY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت YZY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت YZY را بررسی کنید!

توکنومیکس YZY (YZY)

درک، توکنومیکس YZY (YZY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YZY بیشتر بدانید!

نحوه خریدYZY (YZY)

آیا به دنبال نحوه خرید YZY هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی YZY را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

YZY به ارزهای محلی

1 YZY(YZY) به VND
10,336.532
1 YZY(YZY) به AUD
A$0.597056
1 YZY(YZY) به GBP
0.290672
1 YZY(YZY) به EUR
0.33388
1 YZY(YZY) به USD
$0.3928
1 YZY(YZY) به MYR
RM1.64976
1 YZY(YZY) به TRY
16.481888
1 YZY(YZY) به JPY
¥59.7056
1 YZY(YZY) به ARS
ARS$562.748848
1 YZY(YZY) به RUB
31.121544
1 YZY(YZY) به INR
34.652816
1 YZY(YZY) به IDR
Rp6,546.664048
1 YZY(YZY) به PHP
23.218408
1 YZY(YZY) به EGP
￡E.18.634432
1 YZY(YZY) به BRL
R$2.109336
1 YZY(YZY) به CAD
C$0.545992
1 YZY(YZY) به BDT
48.070864
1 YZY(YZY) به NGN
572.592416
1 YZY(YZY) به COP
$1,510.76772
1 YZY(YZY) به ZAR
R.6.760088
1 YZY(YZY) به UAH
16.544736
1 YZY(YZY) به TZS
T.Sh.969.874264
1 YZY(YZY) به VES
Bs83.6664
1 YZY(YZY) به CLP
$369.232
1 YZY(YZY) به PKR
Rs110.895296
1 YZY(YZY) به KZT
211.294976
1 YZY(YZY) به THB
฿12.80528
1 YZY(YZY) به TWD
NT$12.031464
1 YZY(YZY) به AED
د.إ1.441576
1 YZY(YZY) به CHF
Fr0.310312
1 YZY(YZY) به HKD
HK$3.048128
1 YZY(YZY) به AMD
֏150.956968
1 YZY(YZY) به MAD
.د.م3.621616
1 YZY(YZY) به MXN
$7.223592
1 YZY(YZY) به SAR
ريال1.473
1 YZY(YZY) به ETB
Br59.493488
1 YZY(YZY) به KES
KSh50.781184
1 YZY(YZY) به JOD
د.أ0.2784952
1 YZY(YZY) به PLN
1.425864
1 YZY(YZY) به RON
лв1.712608
1 YZY(YZY) به SEK
kr3.676608
1 YZY(YZY) به BGN
лв0.655976
1 YZY(YZY) به HUF
Ft130.975232
1 YZY(YZY) به CZK
8.18988
1 YZY(YZY) به KWD
د.ك0.1201968
1 YZY(YZY) به ILS
1.2766
1 YZY(YZY) به BOB
Bs2.718176
1 YZY(YZY) به AZN
0.66776
1 YZY(YZY) به TJS
SM3.6334
1 YZY(YZY) به GEL
1.068416
1 YZY(YZY) به AOA
Kz359.376648
1 YZY(YZY) به BHD
.د.ب0.1476928
1 YZY(YZY) به BMD
$0.3928
1 YZY(YZY) به DKK
kr2.51392
1 YZY(YZY) به HNL
L10.35028
1 YZY(YZY) به MUR
17.864544
1 YZY(YZY) به NAD
$6.764016
1 YZY(YZY) به NOK
kr3.916216
1 YZY(YZY) به NZD
$0.679544
1 YZY(YZY) به PAB
B/.0.3928
1 YZY(YZY) به PGK
K1.64976
1 YZY(YZY) به QAR
ر.ق1.429792
1 YZY(YZY) به RSD
дин.39.492112
1 YZY(YZY) به UZS
soʻm4,790.243136
1 YZY(YZY) به ALL
L32.66132
1 YZY(YZY) به ANG
ƒ0.703112
1 YZY(YZY) به AWG
ƒ0.70704
1 YZY(YZY) به BBD
$0.7856
1 YZY(YZY) به BAM
KM0.659904
1 YZY(YZY) به BIF
Fr1,168.9728
1 YZY(YZY) به BND
$0.506712
1 YZY(YZY) به BSD
$0.3928
1 YZY(YZY) به JMD
$62.98548
1 YZY(YZY) به KHR
1,583.8678
1 YZY(YZY) به KMF
Fr166.1544
1 YZY(YZY) به LAK
8,539.130264
1 YZY(YZY) به LKR
රු119.497616
1 YZY(YZY) به MDL
L6.654032
1 YZY(YZY) به MGA
Ar1,761.43304
1 YZY(YZY) به MOP
P3.1424
1 YZY(YZY) به MVR
6.00984
1 YZY(YZY) به MWK
MK681.944008
1 YZY(YZY) به MZN
MT25.103848
1 YZY(YZY) به NPR
रु55.455504
1 YZY(YZY) به PYG
2,785.7376
1 YZY(YZY) به RWF
Fr569.9528
1 YZY(YZY) به SBD
$3.232744
1 YZY(YZY) به SCR
5.369576
1 YZY(YZY) به SRD
$15.668792
1 YZY(YZY) به SVC
$3.437
1 YZY(YZY) به SZL
L6.764016
1 YZY(YZY) به TMT
m1.378728
1 YZY(YZY) به TND
د.ت1.1461904
1 YZY(YZY) به TTD
$2.667112
1 YZY(YZY) به UGX
Sh1,368.5152
1 YZY(YZY) به XAF
Fr220.7536
1 YZY(YZY) به XCD
$1.06056
1 YZY(YZY) به XOF
Fr220.7536
1 YZY(YZY) به XPF
Fr40.0656
1 YZY(YZY) به BWP
P5.24388
1 YZY(YZY) به BZD
$0.789528
1 YZY(YZY) به CVE
$37.280648
1 YZY(YZY) به DJF
Fr69.5256
1 YZY(YZY) به DOP
$25.15884
1 YZY(YZY) به DZD
د.ج51.071856
1 YZY(YZY) به FJD
$0.887728
1 YZY(YZY) به GNF
Fr3,415.396
1 YZY(YZY) به GTQ
Q3.008848
1 YZY(YZY) به GYD
$82.244464
1 YZY(YZY) به ISK
kr47.9216

منابع YZY

برای درک عمیق‌ تر YZY، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی YZY
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره YZY

امروز YZY (YZY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YZY به واحد USD برابر است با 0.3928 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YZY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YZY نسبت به USD برابر است با $ 0.3928. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار YZY چقدر است؟
ارزش بازار YZY برابر است با $ 117.84M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YZY چقدر است؟
عرضه در گردش YZY برابر است با 300.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YZY چقدر بوده است؟
YZY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.1581037257728988 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YZY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YZY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.19323573050067985 USD رسید.
حجم معاملات YZY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YZY برابر است با $ 56.68K USD.
آیا YZY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YZY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YZY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:25:23 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به YZY (YZY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب YZY به USD

مقدار

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3928 USD

معامله YZY

/USDTYZY
$0.3927
$0.3927$0.3927
-0.05%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,980.00
$113,980.00$113,980.00

-0.86%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.16
$4,114.16$4,114.16

-1.40%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05309
$0.05309$0.05309

-4.70%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.39
$200.39$200.39

+0.13%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1707
$4.1707$4.1707

-19.57%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.16
$4,114.16$4,114.16

-1.40%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,980.00
$113,980.00$113,980.00

-0.86%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.39
$200.39$200.39

+0.13%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6234
$2.6234$2.6234

-1.42%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.55
$1,135.55$1,135.55

-0.70%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001204
$0.001204$0.001204

+100.66%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001742
$0.0000000000000001742$0.0000000000000001742

+1,498.16%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1568
$0.1568$0.1568

+213.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000293
$0.0000000000293$0.0000000000293

+187.25%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04378
$0.04378$0.04378

+118.90%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%