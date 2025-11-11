پروژه YZYAI یک پروژه نسل جدید در توسعه و انتشار بازی است که با الهام از دنیا های فراگیر به سبک دیزنی و فناوری هوش مصنوعی طراحی شده و در هسته‌ ی خود دارای گیم‌ پلی منحصربه‌ فرد و مبتنی بر IP اختصاصی است. این پروژه گامی بزرگ در جهت انتقال استانداردهای طراحی و انتشار بازی با کیفیت Web2 به دنیای Web3 محسوب می‌ شود. با ادغام هوش مصنوعی، YZY به یک دنیای بازی زنده و تطبیق‌ پذیر تبدیل می‌شود — با شخصیت‌ های غیرقابل‌ بازی هوشمند (NPC)، داستان‌ گویی شخصی‌ سازی‌ شده، محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، و گیم‌ پلی پویایی که همراه با بازیکنان رشد می‌کند. توکن بومی این پروژه $YZY است.