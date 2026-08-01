قیمت امروز ShredN

قیمت لحظه‌ ای ShredN (SHRED) در حال حاضر برابر با $ 0.00116479 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHRED به USD برابر با $ 0.00116479 برای هر SHRED می‌ باشد.

توکن ShredN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,647.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M SHRED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHRED در بازه‌ ای بین $ 0.00116422 (حداقل) و $ 0.00127614 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00104948 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHRED طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.42K رسیده است.

اطلاعات بازار ShredN (SHRED)

ارزش بازار $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K حجم (24 ساعته) $ 1.42K$ 1.42K $ 1.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.48K$ 116.48K $ 116.48K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی ShredN برابر است با $ 11.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.42K. عرضه در گردش SHRED برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.48K است.