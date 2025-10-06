قیمت لحظه‌ ای PROJECT RESCUE امروز برابر است با 0.2151 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RESCUE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RESCUE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PROJECT RESCUE امروز برابر است با 0.2151 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RESCUE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RESCUE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RESCUE

اطلاعات قیمت RESCUE

وایت‌ پیپر RESCUE

وب‌سایت رسمی RESCUE

توکنومیکس RESCUE

پیش‌بینی قیمت RESCUE

تاریخچه RESCUE

راهنمای خرید RESCUE

مبدل RESCUE به ارز فیات

اسپات RESCUE

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو PROJECT RESCUE

PROJECT RESCUE قیمت لحظه ای(RESCUE)

قیمت لحظه‌ ای 1 RESCUE به USD:

$0.2151
$0.2151$0.2151
-0.13%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای PROJECT RESCUE (RESCUE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:16:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.2005
$ 0.2005$ 0.2005
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.2176
$ 0.2176$ 0.2176
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.2005
$ 0.2005$ 0.2005

$ 0.2176
$ 0.2176$ 0.2176

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

0.00%

-0.13%

+0.56%

+0.56%

قیمت لحظه‌ ای PROJECT RESCUE (RESCUE) برابر است با $ 0.2151. در 24 ساعت گذشته، RESCUE در بازه قیمتی حداقل $ 0.2005 تا حداکثر $ 0.2176 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RESCUE برابر با $ 0.8680709587324534 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.009358123976666423 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RESCUE در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.13% و در 7 روز گذشته +0.56% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5327

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 88.33K
$ 88.33K$ 88.33K

$ 21.51M
$ 21.51M$ 21.51M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

ارزش بازار فعلی PROJECT RESCUE برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 88.33K. عرضه در گردش RESCUE برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 35458333 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.51M است.

تاریخچه قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت PROJECT RESCUE برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00028-0.13%
30 روز$ +0.0219+11.33%
60 روز$ -0.1397-39.38%
90 روز$ -0.0381-15.05%
تغییر قیمت امروز PROJECT RESCUE

امروز، RESCUE تغییر $ -0.00028 (-0.13%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه PROJECT RESCUE

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0219 (+11.33%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه PROJECT RESCUE

با گسترش بازه به 60 روز، RESCUE تغییر $ -0.1397 (-39.38%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه PROJECT RESCUE

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0381 (-15.05%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت PROJECT RESCUE را ببینید.

PROJECT RESCUERESCUE چیست

پروژه نجات (Project Rescue) دهه‌ ها تخصص در واکنش به بلایا را با فناوری پیشرفته بلاکچین و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ترکیب می‌کند تا توکن $RESCUE را معرفی کند که: از عملیات نجات جهانی و تلاش‌ های آمادگی در برابر بلایا پشتیبانی می‌کند. به افراد این امکان را می‌دهد تا در ابتکارات تأثیرگذار و واقعی با هدف ایجاد جوامع امن‌تر و مقاوم‌ تر سرمایه‌ گذاری کنند. جامعه‌ ای جهانی را پرورش می‌ دهد که با چشم‌ انداز ایمنی و انعطاف‌ پذیری متحد شده است.

هم اکنون PROJECT RESCUE در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های PROJECT RESCUE خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ RESCUE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره PROJECT RESCUE را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید PROJECT RESCUE شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (USD)

ارزش PROJECT RESCUE (RESCUE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PROJECT RESCUE (RESCUE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PROJECT RESCUE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE را بررسی کنید!

توکنومیکس PROJECT RESCUE (RESCUE)

درک، توکنومیکس PROJECT RESCUE (RESCUE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RESCUE بیشتر بدانید!

نحوه خریدPROJECT RESCUE (RESCUE)

آیا به دنبال نحوه خرید PROJECT RESCUE هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی PROJECT RESCUE را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

RESCUE به ارزهای محلی

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به VND
5,660.3565
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به AUD
A$0.326952
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به GBP
0.159174
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به EUR
0.182835
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به USD
$0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MYR
RM0.90342
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به TRY
9.025596
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به JPY
¥32.6952
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به ARS
ARS$308.165166
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به RUB
17.042373
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به INR
18.976122
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به IDR
Rp3,584.998566
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به PHP
12.714561
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به EGP
￡E.10.204344
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BRL
R$1.155087
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به CAD
C$0.298989
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BDT
26.323938
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به NGN
313.555572
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به COP
$827.306865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به ZAR
R.3.701871
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به UAH
9.060012
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به TZS
T.Sh.531.109863
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به VES
Bs45.8163
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به CLP
$202.194
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به PKR
Rs60.727032
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به KZT
115.706592
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به THB
฿7.01226
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به TWD
NT$6.588513
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به AED
د.إ0.789417
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به CHF
Fr0.169929
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به HKD
HK$1.669176
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به AMD
֏82.665081
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MAD
.د.م1.983222
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MXN
$3.955689
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به SAR
ريال0.806625
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به ETB
Br32.579046
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به KES
KSh27.808128
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به JOD
د.أ0.1525059
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به PLN
0.780813
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به RON
лв0.937836
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به SEK
kr2.013336
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BGN
лв0.359217
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به HUF
Ft71.722944
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به CZK
4.484835
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به KWD
د.ك0.0658206
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به ILS
0.699075
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BOB
Bs1.488492
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به AZN
0.36567
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به TJS
SM1.989675
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به GEL
0.585072
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به AOA
Kz196.797141
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BHD
.د.ب0.0808776
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BMD
$0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به DKK
kr1.37664
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به HNL
L5.667885
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MUR
9.782748
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به NAD
$3.704022
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به NOK
kr2.144547
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به NZD
$0.372123
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به PAB
B/.0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به PGK
K0.90342
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به QAR
ر.ق0.782964
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به RSD
дин.21.626154
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به UZS
soʻm2,623.170312
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به ALL
L17.885565
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به ANG
ƒ0.385029
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به AWG
ƒ0.38718
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BBD
$0.4302
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BAM
KM0.361368
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BIF
Fr640.1376
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BND
$0.277479
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BSD
$0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به JMD
$34.491285
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به KHR
867.336975
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به KMF
Fr90.9873
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به LAK
4,676.086863
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به LKR
රු65.437722
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MDL
L3.643794
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MGA
Ar964.57293
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MOP
P1.7208
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MVR
3.29103
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MWK
MK373.437261
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به MZN
MT13.747041
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به NPR
रु30.367818
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به PYG
1,525.4892
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به RWF
Fr312.1101
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به SBD
$1.770273
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به SCR
2.940417
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به SRD
$8.580339
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به SVC
$1.882125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به SZL
L3.704022
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به TMT
m0.755001
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به TND
د.ت0.6276618
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به TTD
$1.460529
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به UGX
Sh749.4084
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به XAF
Fr120.8862
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به XCD
$0.58077
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به XOF
Fr120.8862
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به XPF
Fr21.9402
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BWP
P2.871585
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به BZD
$0.432351
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به CVE
$20.415141
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به DJF
Fr38.0727
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به DOP
$13.777155
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به DZD
د.ج27.967302
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به FJD
$0.486126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به GNF
Fr1,870.2945
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به GTQ
Q1.647666
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به GYD
$45.037638
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) به ISK
kr26.2422

منابع PROJECT RESCUE

برای درک عمیق‌ تر PROJECT RESCUE، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی PROJECT RESCUE
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره PROJECT RESCUE

امروز PROJECT RESCUE (RESCUE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RESCUE به واحد USD برابر است با 0.2151 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RESCUE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RESCUE نسبت به USD برابر است با $ 0.2151. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PROJECT RESCUE چقدر است؟
ارزش بازار RESCUE برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RESCUE چقدر است؟
عرضه در گردش RESCUE برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RESCUE چقدر بوده است؟
RESCUE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.8680709587324534 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RESCUE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RESCUE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.009358123976666423 USD رسید.
حجم معاملات RESCUE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RESCUE برابر است با $ 88.33K USD.
آیا RESCUE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RESCUE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RESCUE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:16:55 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PROJECT RESCUE (RESCUE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب RESCUE به USD

مقدار

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.2151 USD

معامله RESCUE

/USDTRESCUE
$0.2151
$0.2151$0.2151
-0.13%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,125.75
$114,125.75$114,125.75

-0.73%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.49
$4,123.49$4,123.49

-1.18%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05400
$0.05400$0.05400

-3.06%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.80
$200.80$200.80

+0.34%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1460
$4.1460$4.1460

-20.05%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.49
$4,123.49$4,123.49

-1.18%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,125.75
$114,125.75$114,125.75

-0.73%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.80
$200.80$200.80

+0.34%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6318
$2.6318$2.6318

-1.10%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.35
$1,140.35$1,140.35

-0.28%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001207
$0.001207$0.001207

+101.16%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01768
$0.01768$0.01768

+76.80%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001750
$0.0000000000000001750$0.0000000000000001750

+1,505.50%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1595
$0.1595$0.1595

+219.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000307
$0.0000000000307$0.0000000000307

+200.98%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04342
$0.04342$0.04342

+117.10%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01768
$0.01768$0.01768

+76.80%