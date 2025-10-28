پیش‌بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت PROJECT RESCUE برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه RESCUE را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.2169 $0.2169 $0.2169 +0.69% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود PROJECT RESCUE احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.2169 برسد. پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود PROJECT RESCUE احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.227745 برسد. پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت RESCUE تا سال 2027 به حدود $ 0.239132 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت RESCUE تا سال 2028 به حدود $ 0.251088 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی RESCUE تا سال 2029 حدود $ 0.263643 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی RESCUE تا سال 2030 حدود $ 0.276825 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت PROJECT RESCUE احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.450919 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) PROJECT RESCUE (RESCUE) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت PROJECT RESCUE احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.734500 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.2169 0.00%

2026 $ 0.227745 5.00%

2027 $ 0.239132 10.25%

2028 $ 0.251088 15.76%

2029 $ 0.263643 21.55%

2030 $ 0.276825 27.63%

2031 $ 0.290666 34.01%

2032 $ 0.305200 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.320460 47.75%

2034 $ 0.336483 55.13%

2035 $ 0.353307 62.89%

2036 $ 0.370972 71.03%

2037 $ 0.389521 79.59%

2038 $ 0.408997 88.56%

2039 $ 0.429447 97.99%

2040 $ 0.450919 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت PROJECT RESCUE برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.2169 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.216929 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.217107 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.217791 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز PROJECT RESCUE (RESCUE) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای RESCUE در October 28, 2025(امروز) ، 0.2169$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا PROJECT RESCUE (RESCUE) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای RESCUE، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.216929$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته PROJECT RESCUE (RESCUE) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای RESCUE، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.217107$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای RESCUE به میزان 0.217791$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی PROJECT RESCUE قیمت فعلی $ 0.2169$ 0.2169 $ 0.2169 تغییر قیمت (24 ساعته) +0.69% ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حجم (24 ساعته) $ 103.97K$ 103.97K $ 103.97K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای RESCUE در حال حاضر $ 0.2169 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +0.69% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 103.97K رسیده است. علاوه بر این، RESCUE دارای عرضه در گردش حدود 0.00 واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 0.00 برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای RESCUE

نحوه خرید PROJECT RESCUE (RESCUE) به دنبال خرید RESCUE هستید؟ اکنون می‌ توانید RESCUE را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید. برای آشنایی با جزئیات خرید PROJECT RESCUE و شروع سرمایه‌ گذاری، همین حالا به MEXC مراجعه کنید! همین حالا یاد بگیرید چگونه RESCUE را خریداری کنید

قیمت تاریخی PROJECT RESCUE طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای PROJECT RESCUE، قیمت فعلی PROJECT RESCUE برابر با 0.2168 USD است. عرضه در گردش PROJECT RESCUE(RESCUE) برابر با 0.00 RESCUE است که ارزش بازار آن را به $0.00 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.01% $ 0.001399 $ 0.2176 $ 0.2107

7 روز -0.00% $ -0.001000 $ 0.2183 $ 0.2005

30 روز 0.15% $ 0.028200 $ 0.2216 $ 0.1425 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، PROJECT RESCUE حرکت قیمتی 0.001399$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.01% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، PROJECT RESCUE با بالاترین قیمت $0.2183 و پایین‌ ترین قیمت $0.2005 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.00% بوده است. این روند اخیر پتانسیل RESCUE برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، PROJECT RESCUE تغییر 0.15% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.028200 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که RESCUE ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت PROJECT RESCUE را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت RESCUE

ماژول پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی RESCUE را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای PROJECT RESCUE در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده RESCUE را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت PROJECT RESCUE را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده RESCUE ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت RESCUE می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده PROJECT RESCUE بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت RESCUE مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت RESCUE به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا RESCUE ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود RESCUE تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت RESCUE در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت PROJECT RESCUE (RESCUE)، انتظار می‌ رود که قیمت RESCUE تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک RESCUE در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد PROJECT RESCUE (RESCUE) در حال حاضر $0.2169 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که RESCUE تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی RESCUE در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که PROJECT RESCUE (RESCUE) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد RESCUE به حدود -- برسد. قیمت تخمینی RESCUE در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود PROJECT RESCUE (RESCUE) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی RESCUE در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود PROJECT RESCUE (RESCUE) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک RESCUE در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد PROJECT RESCUE (RESCUE) در حال حاضر $0.2169 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که RESCUE تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت RESCUE برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که PROJECT RESCUE (RESCUE) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد RESCUE به حدود -- برسد.