قیمت امروز Polish Zloty

قیمت لحظه‌ ای Polish Zloty (PLN) در حال حاضر برابر با $ 0.2683 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLN به USD برابر با $ 0.2683 برای هر PLN می‌ باشد.

توکن Polish Zloty در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PLN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLN در بازه‌ ای بین $ 0.2668 (حداقل) و $ 0.2688 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +168.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.11K رسیده است.

اطلاعات بازار Polish Zloty (PLN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Polish Zloty برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.11K. عرضه در گردش PLN برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.