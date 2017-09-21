تحلیل تکنیکال امروز Chainlink (LINK) صفحه تحلیل Chainlink، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LINK، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Chainlink را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Chainlink (LINK) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $9.463 -- +12.84% +12.06% -2.60%

Chainlink اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Chainlink در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 0 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 0 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 9.4583 9.4576 مقاومت دوم 9.4576 9.4569 مقاومت اول 9.4563 9.4564 نقطه محوری 9.4556 9.4556 حمایت اول 9.4543 9.4549 حمایت دوم 9.4536 9.4544 حمایت سوم 9.4523 9.4536

سیگنال‌ های بازار Chainlink حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.41M $47.55 M $47.96 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -5.54M خریدهای فعال 3 روزه $118.27 M فروش‌ های فعال 3 روزه $123.82 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -10.25M خریدهای فعال 7 روزه $232.05 M فروش‌ های فعال 7 روزه $242.30 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Chainlink جریان سرمایه خالص ورودی قیمت LINKUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $7.31 M 9.47 2026-08-14 $0.30 M 8.86 2026-08-13 -$0.68 M 8.75 2026-08-12 $4.26 M 8.78 2026-08-11 $5.89 M 8.56 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.