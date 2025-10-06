قیمت لحظه‌ ای KLK Foundation امروز برابر است با 0.4854 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای KLK Foundation امروز برابر است با 0.4854 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو KLK Foundation

KLK Foundation قیمت لحظه ای(KLK)

قیمت لحظه‌ ای 1 KLK به USD:

$0.4853
$0.4853$0.4853
-0.89%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای KLK Foundation (KLK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:49:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت KLK Foundation (KLK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.4743
$ 0.4743$ 0.4743
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.4968
$ 0.4968$ 0.4968
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.4743
$ 0.4743$ 0.4743

$ 0.4968
$ 0.4968$ 0.4968

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.21%

-0.89%

+1.52%

+1.52%

قیمت لحظه‌ ای KLK Foundation (KLK) برابر است با $ 0.4854. در 24 ساعت گذشته، KLK در بازه قیمتی حداقل $ 0.4743 تا حداکثر $ 0.4968 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KLK برابر با $ 0.631953236889443 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.35187983578947896 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KLK در یک ساعت گذشته -0.21%، در 24 ساعت گذشته -0.89% و در 7 روز گذشته +1.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار KLK Foundation (KLK)

No.524

$ 48.54M
$ 48.54M$ 48.54M

$ 545.85K
$ 545.85K$ 545.85K

$ 485.40M
$ 485.40M$ 485.40M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

ارزش بازار فعلی KLK Foundation برابر است با $ 48.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 545.85K. عرضه در گردش KLK برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 485.40M است.

تاریخچه قیمت KLK Foundation (KLK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت KLK Foundation برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.004358-0.89%
30 روز$ +0.0279+6.09%
60 روز$ +0.0096+2.01%
90 روز$ +0.0709+17.10%
تغییر قیمت امروز KLK Foundation

امروز، KLK تغییر $ -0.004358 (-0.89%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه KLK Foundation

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0279 (+6.09%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه KLK Foundation

با گسترش بازه به 60 روز، KLK تغییر $ +0.0096 (+2.01%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه KLK Foundation

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0709 (+17.10%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت KLK Foundation (KLK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت KLK Foundation را ببینید.

KLK FoundationKLK چیست

بنیاد KLK در حال بازتعریف آینده‌ ی Payfi و مدیریت دارایی‌ های دیجیتال است. این بنیاد با هدف خدمت‌ رسانی به سرمایه‌ گذاران نهادی، شرکت‌ های نوآور و افراد عادی طراحی شده و راه‌ حل‌ هایی یکپارچه برای پرداخت‌ های فرامرزی، نگهداری ایمن دارایی‌ های مجازی، و خدمات مالی نسل جدید را در سراسر اکوسیستم Web 3.0 ارائه می‌ دهد. KLK در خط مقدم ساخت زیرساختی مالی برای Web 3.0قرار دارد که قابل اعتماد، کارآمد و فراگیر است.

هم اکنون KLK Foundation در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های KLK Foundation خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ KLK را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره KLK Foundation را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید KLK Foundation شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت KLK Foundation (USD)

ارزش KLK Foundation (KLK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KLK Foundation (KLK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KLK Foundation را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KLK Foundation را بررسی کنید!

توکنومیکس KLK Foundation (KLK)

درک، توکنومیکس KLK Foundation (KLK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KLK بیشتر بدانید!

نحوه خریدKLK Foundation (KLK)

آیا به دنبال نحوه خرید KLK Foundation هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی KLK Foundation را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

KLK به ارزهای محلی

منابع KLK Foundation

برای درک عمیق‌ تر KLK Foundation، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی KLK Foundation
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره KLK Foundation

امروز KLK Foundation (KLK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KLK به واحد USD برابر است با 0.4854 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KLK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KLK نسبت به USD برابر است با $ 0.4854. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار KLK Foundation چقدر است؟
ارزش بازار KLK برابر است با $ 48.54M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KLK چقدر است؟
عرضه در گردش KLK برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KLK چقدر بوده است؟
KLK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.631953236889443 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KLK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KLK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.35187983578947896 USD رسید.
حجم معاملات KLK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KLK برابر است با $ 545.85K USD.
آیا KLK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KLK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KLK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:49:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KLK Foundation (KLK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

