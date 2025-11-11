بنیاد KLK در حال بازتعریف آینده‌ ی Payfi و مدیریت دارایی‌ های دیجیتال است. این بنیاد با هدف خدمت‌ رسانی به سرمایه‌ گذاران نهادی، شرکت‌ های نوآور و افراد عادی طراحی شده و راه‌ حل‌ هایی یکپارچه برای پرداخت‌ های فرامرزی، نگهداری ایمن دارایی‌ های مجازی، و خدمات مالی نسل جدید را در سراسر اکوسیستم Web 3.0 ارائه می‌ دهد. KLK در خط مقدم ساخت زیرساختی مالی برای Web 3.0قرار دارد که قابل اعتماد، کارآمد و فراگیر است.