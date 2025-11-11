با بینش‌ های کلیدی در مورد Robinhood xStock (HOODX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Robinhood xStock (HOODX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Robinhood xStock (HOODx) یک گواهی پیگیری است که به صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. HOODx قیمت سهام شرکت Robinhood Markets, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Robinhood به شرکت‌کنندگان بازار رمزارز طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

Robinhood xStock (HOODx) یک گواهی پیگیری است که به صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. HOODx قیمت سهام شرکت Robinhood Markets, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Robinhood به شرکت‌کنندگان بازار رمزارز طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Robinhood xStock (HOODX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید HOODX آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Robinhood xStock (HOODX) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید HOODX، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه HOODX را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Robinhood xStock (HOODX) تحلیل تاریخچه قیمت HOODX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت HOODX را بررسی کنید!