پیش‌ بینی‌ های قیمت Robinhood xStock برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه HOODX را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $145.16 $145.16 $145.16 -0.65% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Robinhood xStock احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 145.16 برسد. پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Robinhood xStock احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 152.418 برسد. پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت HOODX تا سال 2027 به حدود $ 160.0389 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت HOODX تا سال 2028 به حدود $ 168.0408 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی HOODX تا سال 2029 حدود $ 176.4428 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی HOODX تا سال 2030 حدود $ 185.2650 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Robinhood xStock احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 301.7772 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Robinhood xStock (HOODX) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Robinhood xStock احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 491.5632 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 145.16 0.00%

2026 $ 152.418 5.00%

2027 $ 160.0389 10.25%

2028 $ 168.0408 15.76%

2029 $ 176.4428 21.55%

2030 $ 185.2650 27.63%

2031 $ 194.5282 34.01%

2032 $ 204.2546 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 214.4674 47.75%

2034 $ 225.1908 55.13%

2035 $ 236.4503 62.89%

2036 $ 248.2728 71.03%

2037 $ 260.6865 79.59%

2038 $ 273.7208 88.56%

2039 $ 287.4068 97.99%

2040 $ 301.7772 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Robinhood xStock برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 145.16 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 145.1798 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 145.2991 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 145.7565 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Robinhood xStock (HOODX) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای HOODX در October 28, 2025(امروز) ، 145.16$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Robinhood xStock (HOODX) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای HOODX، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 145.1798$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Robinhood xStock (HOODX) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای HOODX، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 145.2991$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای HOODX به میزان 145.7565$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Robinhood xStock قیمت فعلی $ 145.16$ 145.16 $ 145.16 تغییر قیمت (24 ساعته) -0.65% ارزش بازار $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M سرمایه در گردش 31.00K 31.00K 31.00K حجم (24 ساعته) $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای HOODX در حال حاضر $ 145.16 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -0.65% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 55.48K رسیده است. علاوه بر این، HOODX دارای عرضه در گردش حدود 31.00K واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 4.50M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای HOODX

نحوه خرید Robinhood xStock (HOODX) به دنبال خرید HOODX هستید؟ اکنون می‌ توانید HOODX را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید.

قیمت تاریخی Robinhood xStock طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Robinhood xStock، قیمت فعلی Robinhood xStock برابر با 145.17 USD است. عرضه در گردش Robinhood xStock(HOODX) برابر با 0.00 HOODX است که ارزش بازار آن را به $4.50M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.01% $ 0.899999 $ 148.78 $ 143.58

7 روز 0.06% $ 8.8499 $ 148.78 $ 121.34

30 روز 0.19% $ 23.4999 $ 153.83 $ 121.34 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Robinhood xStock حرکت قیمتی 0.899999$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.01% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Robinhood xStock با بالاترین قیمت $148.78 و پایین‌ ترین قیمت $121.34 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.06% بوده است. این روند اخیر پتانسیل HOODX برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Robinhood xStock تغییر 0.19% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $23.4999 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که HOODX ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Robinhood xStock را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت HOODX

ماژول پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی HOODX را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Robinhood xStock در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده HOODX را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Robinhood xStock را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده HOODX ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت HOODX می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Robinhood xStock بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت HOODX مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت HOODX به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا HOODX ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود HOODX تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت HOODX در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (HOODX)، انتظار می‌ رود که قیمت HOODX تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک HOODX در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Robinhood xStock (HOODX) در حال حاضر $145.16 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که HOODX تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی HOODX در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Robinhood xStock (HOODX) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد HOODX به حدود -- برسد. قیمت تخمینی HOODX در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Robinhood xStock (HOODX) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی HOODX در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Robinhood xStock (HOODX) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک HOODX در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Robinhood xStock (HOODX) در حال حاضر $145.16 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که HOODX تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت HOODX برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Robinhood xStock (HOODX) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد HOODX به حدود -- برسد.