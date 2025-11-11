اقتصاد توکنی StablR Euro (EURR)
اطلاعات StablR Euro (EURR).
استیبل کوین StablR Euro (EURR) یک استیبل کوین پشتیبانی شده توسط یورو است که به ارزش یورو متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت پشتوانه سازی شده است. هدف اصلی EURR ارائه جایگزینی دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن تر و در دسترس تر باشد. StablR Euro میتواند به عنوان وسیله ای برای مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی EURR شامل تسهیل پرداخت های سریع تر و کمهزینه تر، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد سیستم های مالی انعطاف پذیرتر و مقاوم تر است.
توکنومیکس StablR Euro (EURR): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی StablR Euro (EURR) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای EURR که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های EURR که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی EURR را درک کردید، قیمت زنده توکن EURR را بررسی کنید!
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
