استیبل کوین StablR Euro (EURR) یک استیبل کوین پشتیبانی شده توسط یورو است که به ارزش یورو متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت پشتوانه سازی شده است. هدف اصلی EURR ارائه جایگزینی دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن تر و در دسترس تر باشد. StablR Euro میتواند به عنوان وسیله ای برای مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی EURR شامل تسهیل پرداخت های سریع تر و کمهزینه تر، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد سیستم های مالی انعطاف پذیرتر و مقاوم تر است.