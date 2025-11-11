اقتصاد توکنی StablR Euro (EURR)

با بینش‌ های کلیدی در مورد StablR Euro (EURR)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:40:12 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت StablR Euro (EURR)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت StablR Euro (EURR)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 13.52M
کل عرضه:
$ 11.88M
منبع تغذیه در گردش:
$ 11.88M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 13.52M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 2.015
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 1.0191650915551662
قیمت فعلی:
$ 1.138
اطلاعات StablR Euro (EURR).

استیبل کوین StablR Euro (EURR) یک استیبل کوین پشتیبانی شده توسط یورو است که به ارزش یورو متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت پشتوانه سازی شده است. هدف اصلی EURR ارائه جایگزینی دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن تر و در دسترس تر باشد. StablR Euro میتواند به عنوان وسیله ای برای مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی EURR شامل تسهیل پرداخت های سریع تر و کمهزینه تر، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد سیستم های مالی انعطاف پذیرتر و مقاوم تر است.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.stablr.com
وایت پیپر
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
کاوشگر بلوک:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

توکنومیکس StablR Euro (EURR): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی StablR Euro (EURR) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های EURR که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های EURR که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی EURR را درک کردید، قیمت زنده توکن EURR را بررسی کنید!

نحوه خرید EURR

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن StablR Euro (EURR) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید EURR، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت StablR Euro (EURR)

تحلیل تاریخچه قیمت EURR به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت EURR

می‌خواهید بدانید که EURR به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت EURR ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

