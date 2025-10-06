قیمت لحظه‌ ای Etherex امروز برابر است با 0.1841 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ETHEREX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ETHEREX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Etherex امروز برابر است با 0.1841 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ETHEREX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ETHEREX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ETHEREX

اطلاعات قیمت ETHEREX

وایت‌ پیپر ETHEREX

وب‌سایت رسمی ETHEREX

توکنومیکس ETHEREX

پیش‌بینی قیمت ETHEREX

تاریخچه ETHEREX

راهنمای خرید ETHEREX

مبدل ETHEREX به ارز فیات

اسپات ETHEREX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Etherex

Etherex قیمت لحظه ای(ETHEREX)

قیمت لحظه‌ ای 1 ETHEREX به USD:

$0.1851
$0.1851$0.1851
-2.63%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Etherex (ETHEREX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:03:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Etherex (ETHEREX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1833
$ 0.1833$ 0.1833
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1972
$ 0.1972$ 0.1972
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1833
$ 0.1833$ 0.1833

$ 0.1972
$ 0.1972$ 0.1972

--
----

--
----

-0.22%

-2.63%

-18.80%

-18.80%

قیمت لحظه‌ ای Etherex (ETHEREX) برابر است با $ 0.1841. در 24 ساعت گذشته، ETHEREX در بازه قیمتی حداقل $ 0.1833 تا حداکثر $ 0.1972 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ETHEREX برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ETHEREX در یک ساعت گذشته -0.22%، در 24 ساعت گذشته -2.63% و در 7 روز گذشته -18.80% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Etherex (ETHEREX)

--
----

$ 57.61K
$ 57.61K$ 57.61K

$ 64.44M
$ 64.44M$ 64.44M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

ارزش بازار فعلی Etherex برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.61K. عرضه در گردش ETHEREX برابر است با --، و عرضه کل آن 350000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.44M است.

تاریخچه قیمت Etherex (ETHEREX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Etherex برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.005-2.63%
30 روز$ -0.0975-34.63%
60 روز$ -0.1863-50.30%
90 روز$ +0.0841+84.10%
تغییر قیمت امروز Etherex

امروز، ETHEREX تغییر $ -0.005 (-2.63%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Etherex

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0975 (-34.63%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Etherex

با گسترش بازه به 60 روز، ETHEREX تغییر $ -0.1863 (-50.30%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Etherex

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0841 (+84.10%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Etherex (ETHEREX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Etherex را ببینید.

EtherexETHEREX چیست

Etherex نسخه‌ ای تکامل‌ یافته از Nile روی شبکه Linea است که از مدل توکنومیک و ساختارهای تشویقی بسیار موفقی بهره می‌ برد که پیش‌تر توسط فناوری Ramses v3 (مانند پروژه Shadow روی Sonic) مشهور شدند. با اختصاص 100% کارمزدها و پاداش‌ ها به دارندگان توکن و بدون هیچ‌ گونه آزادسازی توکن برای تیم توسعه‌ دهنده، Etherex کاملاً در راستای منافع کاربران طراحی شده است و همان‌ طور که از نامش پیداست، به‌ شدت با کاربران همسو است.

هم اکنون Etherex در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Etherex خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ETHEREX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Etherex را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Etherex شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Etherex (USD)

ارزش Etherex (ETHEREX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Etherex (ETHEREX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Etherex را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Etherex را بررسی کنید!

توکنومیکس Etherex (ETHEREX)

درک، توکنومیکس Etherex (ETHEREX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ETHEREX بیشتر بدانید!

نحوه خریدEtherex (ETHEREX)

آیا به دنبال نحوه خرید Etherex هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Etherex را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ETHEREX به ارزهای محلی

1 Etherex(ETHEREX) به VND
4,844.5915
1 Etherex(ETHEREX) به AUD
A$0.279832
1 Etherex(ETHEREX) به GBP
0.136234
1 Etherex(ETHEREX) به EUR
0.156485
1 Etherex(ETHEREX) به USD
$0.1841
1 Etherex(ETHEREX) به MYR
RM0.77322
1 Etherex(ETHEREX) به TRY
7.724836
1 Etherex(ETHEREX) به JPY
¥27.9832
1 Etherex(ETHEREX) به ARS
ARS$263.752706
1 Etherex(ETHEREX) به RUB
14.588084
1 Etherex(ETHEREX) به INR
16.241302
1 Etherex(ETHEREX) به IDR
Rp3,068.332106
1 Etherex(ETHEREX) به PHP
10.887674
1 Etherex(ETHEREX) به EGP
￡E.8.733704
1 Etherex(ETHEREX) به BRL
R$0.988617
1 Etherex(ETHEREX) به CAD
C$0.255899
1 Etherex(ETHEREX) به BDT
22.530158
1 Etherex(ETHEREX) به NGN
268.366252
1 Etherex(ETHEREX) به COP
$708.076215
1 Etherex(ETHEREX) به ZAR
R.3.170202
1 Etherex(ETHEREX) به UAH
7.754292
1 Etherex(ETHEREX) به TZS
T.Sh.454.566833
1 Etherex(ETHEREX) به VES
Bs39.2133
1 Etherex(ETHEREX) به CLP
$173.054
1 Etherex(ETHEREX) به PKR
Rs51.975112
1 Etherex(ETHEREX) به KZT
99.031072
1 Etherex(ETHEREX) به THB
฿6.005342
1 Etherex(ETHEREX) به TWD
NT$5.642665
1 Etherex(ETHEREX) به AED
د.إ0.675647
1 Etherex(ETHEREX) به CHF
Fr0.145439
1 Etherex(ETHEREX) به HKD
HK$1.428616
1 Etherex(ETHEREX) به AMD
֏70.751471
1 Etherex(ETHEREX) به MAD
.د.م1.697402
1 Etherex(ETHEREX) به MXN
$3.385599
1 Etherex(ETHEREX) به SAR
ريال0.690375
1 Etherex(ETHEREX) به ETB
Br27.883786
1 Etherex(ETHEREX) به KES
KSh23.800448
1 Etherex(ETHEREX) به JOD
د.أ0.1305269
1 Etherex(ETHEREX) به PLN
0.668283
1 Etherex(ETHEREX) به RON
лв0.802676
1 Etherex(ETHEREX) به SEK
kr1.723176
1 Etherex(ETHEREX) به BGN
лв0.307447
1 Etherex(ETHEREX) به HUF
Ft61.366053
1 Etherex(ETHEREX) به CZK
3.840326
1 Etherex(ETHEREX) به KWD
د.ك0.0563346
1 Etherex(ETHEREX) به ILS
0.598325
1 Etherex(ETHEREX) به BOB
Bs1.273972
1 Etherex(ETHEREX) به AZN
0.31297
1 Etherex(ETHEREX) به TJS
SM1.702925
1 Etherex(ETHEREX) به GEL
0.500752
1 Etherex(ETHEREX) به AOA
Kz168.434931
1 Etherex(ETHEREX) به BHD
.د.ب0.0692216
1 Etherex(ETHEREX) به BMD
$0.1841
1 Etherex(ETHEREX) به DKK
kr1.17824
1 Etherex(ETHEREX) به HNL
L4.851035
1 Etherex(ETHEREX) به MUR
8.372868
1 Etherex(ETHEREX) به NAD
$3.170202
1 Etherex(ETHEREX) به NOK
kr1.837318
1 Etherex(ETHEREX) به NZD
$0.318493
1 Etherex(ETHEREX) به PAB
B/.0.1841
1 Etherex(ETHEREX) به PGK
K0.77322
1 Etherex(ETHEREX) به QAR
ر.ق0.670124
1 Etherex(ETHEREX) به RSD
дин.18.513096
1 Etherex(ETHEREX) به UZS
soʻm2,245.121592
1 Etherex(ETHEREX) به ALL
L15.307915
1 Etherex(ETHEREX) به ANG
ƒ0.329539
1 Etherex(ETHEREX) به AWG
ƒ0.33138
1 Etherex(ETHEREX) به BBD
$0.3682
1 Etherex(ETHEREX) به BAM
KM0.309288
1 Etherex(ETHEREX) به BIF
Fr547.8816
1 Etherex(ETHEREX) به BND
$0.237489
1 Etherex(ETHEREX) به BSD
$0.1841
1 Etherex(ETHEREX) به JMD
$29.520435
1 Etherex(ETHEREX) به KHR
742.337225
1 Etherex(ETHEREX) به KMF
Fr77.8743
1 Etherex(ETHEREX) به LAK
4,002.173833
1 Etherex(ETHEREX) به LKR
රු56.006902
1 Etherex(ETHEREX) به MDL
L3.118654
1 Etherex(ETHEREX) به MGA
Ar825.55963
1 Etherex(ETHEREX) به MOP
P1.4728
1 Etherex(ETHEREX) به MVR
2.81673
1 Etherex(ETHEREX) به MWK
MK319.617851
1 Etherex(ETHEREX) به MZN
MT11.765831
1 Etherex(ETHEREX) به NPR
रु25.991238
1 Etherex(ETHEREX) به PYG
1,305.6372
1 Etherex(ETHEREX) به RWF
Fr267.1291
1 Etherex(ETHEREX) به SBD
$1.515143
1 Etherex(ETHEREX) به SCR
2.516647
1 Etherex(ETHEREX) به SRD
$7.343749
1 Etherex(ETHEREX) به SVC
$1.610875
1 Etherex(ETHEREX) به SZL
L3.170202
1 Etherex(ETHEREX) به TMT
m0.646191
1 Etherex(ETHEREX) به TND
د.ت0.5372038
1 Etherex(ETHEREX) به TTD
$1.250039
1 Etherex(ETHEREX) به UGX
Sh641.4044
1 Etherex(ETHEREX) به XAF
Fr103.4642
1 Etherex(ETHEREX) به XCD
$0.49707
1 Etherex(ETHEREX) به XOF
Fr103.4642
1 Etherex(ETHEREX) به XPF
Fr18.7782
1 Etherex(ETHEREX) به BWP
P2.457735
1 Etherex(ETHEREX) به BZD
$0.370041
1 Etherex(ETHEREX) به CVE
$17.472931
1 Etherex(ETHEREX) به DJF
Fr32.5857
1 Etherex(ETHEREX) به DOP
$11.791605
1 Etherex(ETHEREX) به DZD
د.ج23.936682
1 Etherex(ETHEREX) به FJD
$0.416066
1 Etherex(ETHEREX) به GNF
Fr1,600.7495
1 Etherex(ETHEREX) به GTQ
Q1.410206
1 Etherex(ETHEREX) به GYD
$38.546858
1 Etherex(ETHEREX) به ISK
kr22.4602

منابع Etherex

برای درک عمیق‌ تر Etherex، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Etherex
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Etherex

امروز Etherex (ETHEREX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ETHEREX به واحد USD برابر است با 0.1841 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ETHEREX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ETHEREX نسبت به USD برابر است با $ 0.1841. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Etherex چقدر است؟
ارزش بازار ETHEREX برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ETHEREX چقدر است؟
عرضه در گردش ETHEREX برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ETHEREX چقدر بوده است؟
ETHEREX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ETHEREX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ETHEREX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ETHEREX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ETHEREX برابر است با $ 57.61K USD.
آیا ETHEREX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ETHEREX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ETHEREX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:03:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Etherex (ETHEREX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ETHEREX به USD

مقدار

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0.1841 USD

معامله ETHEREX

/USDTETHEREX
$0.1851
$0.1851$0.1851
-2.78%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,409.92
$114,409.92$114,409.92

-0.48%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.55
$4,135.55$4,135.55

-0.89%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05622
$0.05622$0.05622

+0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.31
$201.31$201.31

+0.59%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.0803
$4.0803$4.0803

-21.32%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.55
$4,135.55$4,135.55

-0.89%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,409.92
$114,409.92$114,409.92

-0.48%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.31
$201.31$201.31

+0.59%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6416
$2.6416$2.6416

-0.74%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,145.38
$1,145.38$1,145.38

+0.15%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001169
$0.001169$0.001169

+94.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01815
$0.01815$0.01815

+81.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001595
$0.0000000000000001595$0.0000000000000001595

+1,363.30%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1652
$0.1652$0.1652

+230.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000297
$0.0000000000297$0.0000000000297

+191.17%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04513
$0.04513$0.04513

+125.65%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01815
$0.01815$0.01815

+81.50%