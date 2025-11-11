با بینش‌ های کلیدی در مورد Etherex (ETHEREX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Etherex (ETHEREX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Etherex نسخه‌ ای تکامل‌ یافته از Nile روی شبکه Linea است که از مدل توکنومیک و ساختارهای تشویقی بسیار موفقی بهره می‌ برد که پیش‌تر توسط فناوری Ramses v3 (مانند پروژه Shadow روی Sonic) مشهور شدند. با اختصاص 100% کارمزدها و پاداش‌ ها به دارندگان توکن و بدون هیچ‌ گونه آزادسازی توکن برای تیم توسعه‌ دهنده، Etherex کاملاً در راستای منافع کاربران طراحی شده است و همان‌ طور که از نامش پیداست، به‌ شدت با کاربران همسو است.

Etherex نسخه‌ ای تکامل‌ یافته از Nile روی شبکه Linea است که از مدل توکنومیک و ساختارهای تشویقی بسیار موفقی بهره می‌ برد که پیش‌تر توسط فناوری Ramses v3 (مانند پروژه Shadow روی Sonic) مشهور شدند. با اختصاص 100% کارمزدها و پاداش‌ ها به دارندگان توکن و بدون هیچ‌ گونه آزادسازی توکن برای تیم توسعه‌ دهنده، Etherex کاملاً در راستای منافع کاربران طراحی شده است و همان‌ طور که از نامش پیداست، به‌ شدت با کاربران همسو است.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Etherex (ETHEREX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید ETHEREX آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Etherex (ETHEREX) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید ETHEREX، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه ETHEREX را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Etherex (ETHEREX) تحلیل تاریخچه قیمت ETHEREX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت ETHEREX را بررسی کنید!