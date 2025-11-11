با بینش‌ های کلیدی در مورد CROSS (CROSS)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت CROSS (CROSS)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

CROSS یک بلاکچین لایه‌ 1 است که به‌طور اختصاصی برای بازی‌های Web3 طراحی شده است. مدل درآمدی آن بر ارائه زیرساخت کامل برای بازی‌های آن‌چین متمرکز است و از طریق کارمزد تراکنش‌ها، معاملات DEX، تراکنش‌های NFT و ابزارهای توسعه‌دهنده، ایجاد ارزش می‌کند. هدف این پروژه ساخت یک اکوسیستم مقیاس‌پذیر و عملکردمحور است که بازی‌های در مقیاس Web2 را با مالکیت Web3 و اقتصاد توکنی تلفیق می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی CROSS (CROSS) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت CROSS (CROSS) تحلیل تاریخچه قیمت CROSS به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت CROSS را بررسی کنید!