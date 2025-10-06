قیمت لحظه‌ ای BLACKHOLE امروز برابر است با 0.1436 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLACK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLACK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BLACKHOLE امروز برابر است با 0.1436 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLACK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLACK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

BLACKHOLE قیمت لحظه ای(BLACK)

قیمت لحظه‌ ای 1 BLACK به USD:

$0.1436
-2.24%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای BLACKHOLE (BLACK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-19 23:27:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BLACKHOLE (BLACK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1414
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1727
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1414
$ 0.1727
$ 1.542695123942573
$ 0.13900268936037719
-4.27%

-2.23%

-23.42%

-23.42%

قیمت لحظه‌ ای BLACKHOLE (BLACK) برابر است با $ 0.1436. در 24 ساعت گذشته، BLACK در بازه قیمتی حداقل $ 0.1414 تا حداکثر $ 0.1727 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BLACK برابر با $ 1.542695123942573 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.13900268936037719 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BLACK در یک ساعت گذشته -4.27%، در 24 ساعت گذشته -2.23% و در 7 روز گذشته -23.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BLACKHOLE (BLACK)

No.3721

$ 0.00
$ 57.73K
$ 16.38M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN

ارزش بازار فعلی BLACKHOLE برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.73K. عرضه در گردش BLACK برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 114083333 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.38M است.

تاریخچه قیمت BLACKHOLE (BLACK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت BLACKHOLE برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00329-2.23%
30 روز$ -0.1962-57.74%
60 روز$ -0.1713-54.40%
90 روز$ -1.1484-88.89%
تغییر قیمت امروز BLACKHOLE

امروز، BLACK تغییر $ -0.00329 (-2.23%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه BLACKHOLE

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.1962 (-57.74%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه BLACKHOLE

با گسترش بازه به 60 روز، BLACK تغییر $ -0.1713 (-54.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه BLACKHOLE

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -1.1484 (-88.89%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت BLACKHOLE (BLACK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت BLACKHOLE را ببینید.

BLACKHOLEBLACK چیست

بلک‌ هول (Blackhole) یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) نسل بعدی روی Avalanche C-Chain است.

هم اکنون BLACKHOLE در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های BLACKHOLE خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BLACK را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره BLACKHOLE را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید BLACKHOLE شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت BLACKHOLE (USD)

ارزش BLACKHOLE (BLACK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BLACKHOLE (BLACK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BLACKHOLE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BLACKHOLE را بررسی کنید!

توکنومیکس BLACKHOLE (BLACK)

درک، توکنومیکس BLACKHOLE (BLACK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLACK بیشتر بدانید!

نحوه خریدBLACKHOLE (BLACK)

آیا به دنبال نحوه خرید BLACKHOLE هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی BLACKHOLE را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BLACK به ارزهای محلی

1 BLACKHOLE(BLACK) به VND
3,778.834
1 BLACKHOLE(BLACK) به AUD
A$0.219708
1 BLACKHOLE(BLACK) به GBP
0.106264
1 BLACKHOLE(BLACK) به EUR
0.12206
1 BLACKHOLE(BLACK) به USD
$0.1436
1 BLACKHOLE(BLACK) به MYR
RM0.605992
1 BLACKHOLE(BLACK) به TRY
6.012532
1 BLACKHOLE(BLACK) به JPY
¥21.54
1 BLACKHOLE(BLACK) به ARS
ARS$202.537748
1 BLACKHOLE(BLACK) به RUB
11.691912
1 BLACKHOLE(BLACK) به INR
12.639672
1 BLACKHOLE(BLACK) به IDR
Rp2,393.332376
1 BLACKHOLE(BLACK) به PHP
8.346032
1 BLACKHOLE(BLACK) به EGP
￡E.6.822436
1 BLACKHOLE(BLACK) به BRL
R$0.77544
1 BLACKHOLE(BLACK) به CAD
C$0.20104
1 BLACKHOLE(BLACK) به BDT
17.543612
1 BLACKHOLE(BLACK) به NGN
211.175288
1 BLACKHOLE(BLACK) به COP
$554.4396
1 BLACKHOLE(BLACK) به ZAR
R.2.492896
1 BLACKHOLE(BLACK) به UAH
6.011096
1 BLACKHOLE(BLACK) به TZS
T.Sh.354.567068
1 BLACKHOLE(BLACK) به VES
Bs28.8636
1 BLACKHOLE(BLACK) به CLP
$137.9996
1 BLACKHOLE(BLACK) به PKR
Rs40.770912
1 BLACKHOLE(BLACK) به KZT
77.495176
1 BLACKHOLE(BLACK) به THB
฿4.712952
1 BLACKHOLE(BLACK) به TWD
NT$4.398468
1 BLACKHOLE(BLACK) به AED
د.إ0.527012
1 BLACKHOLE(BLACK) به CHF
Fr0.113444
1 BLACKHOLE(BLACK) به HKD
HK$1.115772
1 BLACKHOLE(BLACK) به AMD
֏55.31472
1 BLACKHOLE(BLACK) به MAD
.د.م1.316812
1 BLACKHOLE(BLACK) به MXN
$2.637932
1 BLACKHOLE(BLACK) به SAR
ريال0.5385
1 BLACKHOLE(BLACK) به ETB
Br21.406452
1 BLACKHOLE(BLACK) به KES
KSh18.60338
1 BLACKHOLE(BLACK) به JOD
د.أ0.1018124
1 BLACKHOLE(BLACK) به PLN
0.522704
1 BLACKHOLE(BLACK) به RON
лв0.626096
1 BLACKHOLE(BLACK) به SEK
kr1.35702
1 BLACKHOLE(BLACK) به BGN
лв0.239812
1 BLACKHOLE(BLACK) به HUF
Ft48.17062
1 BLACKHOLE(BLACK) به CZK
2.992624
1 BLACKHOLE(BLACK) به KWD
د.ك0.0440852
1 BLACKHOLE(BLACK) به ILS
0.47388
1 BLACKHOLE(BLACK) به BOB
Bs0.995148
1 BLACKHOLE(BLACK) به AZN
0.24412
1 BLACKHOLE(BLACK) به TJS
SM1.3283
1 BLACKHOLE(BLACK) به GEL
0.38772
1 BLACKHOLE(BLACK) به AOA
Kz131.622324
1 BLACKHOLE(BLACK) به BHD
.د.ب0.0542808
1 BLACKHOLE(BLACK) به BMD
$0.1436
1 BLACKHOLE(BLACK) به DKK
kr0.91904
1 BLACKHOLE(BLACK) به HNL
L3.782424
1 BLACKHOLE(BLACK) به MUR
6.466308
1 BLACKHOLE(BLACK) به NAD
$2.511564
1 BLACKHOLE(BLACK) به NOK
kr1.444616
1 BLACKHOLE(BLACK) به NZD
$0.249864
1 BLACKHOLE(BLACK) به PAB
B/.0.1436
1 BLACKHOLE(BLACK) به PGK
K0.613172
1 BLACKHOLE(BLACK) به QAR
ر.ق0.52414
1 BLACKHOLE(BLACK) به RSD
дин.14.440416
1 BLACKHOLE(BLACK) به UZS
soʻm1,751.219232
1 BLACKHOLE(BLACK) به ALL
L11.905876
1 BLACKHOLE(BLACK) به ANG
ƒ0.257044
1 BLACKHOLE(BLACK) به AWG
ƒ0.25848
1 BLACKHOLE(BLACK) به BBD
$0.2872
1 BLACKHOLE(BLACK) به BAM
KM0.239812
1 BLACKHOLE(BLACK) به BIF
Fr424.7688
1 BLACKHOLE(BLACK) به BND
$0.185244
1 BLACKHOLE(BLACK) به BSD
$0.1436
1 BLACKHOLE(BLACK) به JMD
$23.149756
1 BLACKHOLE(BLACK) به KHR
579.0311
1 BLACKHOLE(BLACK) به KMF
Fr60.5992
1 BLACKHOLE(BLACK) به LAK
3,121.739068
1 BLACKHOLE(BLACK) به LKR
රු43.607012
1 BLACKHOLE(BLACK) به MDL
L2.4053
1 BLACKHOLE(BLACK) به MGA
Ar641.070608
1 BLACKHOLE(BLACK) به MOP
P1.151672
1 BLACKHOLE(BLACK) به MVR
2.19708
1 BLACKHOLE(BLACK) به MWK
MK249.739068
1 BLACKHOLE(BLACK) به MZN
MT9.177476
1 BLACKHOLE(BLACK) به NPR
रु20.284936
1 BLACKHOLE(BLACK) به PYG
1,025.5912
1 BLACKHOLE(BLACK) به RWF
Fr208.938
1 BLACKHOLE(BLACK) به SBD
$1.181828
1 BLACKHOLE(BLACK) به SCR
1.994604
1 BLACKHOLE(BLACK) به SRD
$5.659276
1 BLACKHOLE(BLACK) به SVC
$1.259372
1 BLACKHOLE(BLACK) به SZL
L2.510128
1 BLACKHOLE(BLACK) به TMT
m0.5026
1 BLACKHOLE(BLACK) به TND
د.ت0.4204608
1 BLACKHOLE(BLACK) به TTD
$0.97648
1 BLACKHOLE(BLACK) به UGX
Sh503.7488
1 BLACKHOLE(BLACK) به XAF
Fr80.7032
1 BLACKHOLE(BLACK) به XCD
$0.38772
1 BLACKHOLE(BLACK) به XOF
Fr80.7032
1 BLACKHOLE(BLACK) به XPF
Fr14.6472
1 BLACKHOLE(BLACK) به BWP
P1.929984
1 BLACKHOLE(BLACK) به BZD
$0.288636
1 BLACKHOLE(BLACK) به CVE
$13.58456
1 BLACKHOLE(BLACK) به DJF
Fr25.5608
1 BLACKHOLE(BLACK) به DOP
$9.108548
1 BLACKHOLE(BLACK) به DZD
د.ج18.611996
1 BLACKHOLE(BLACK) به FJD
$0.325972
1 BLACKHOLE(BLACK) به GNF
Fr1,248.602
1 BLACKHOLE(BLACK) به GTQ
Q1.102848
1 BLACKHOLE(BLACK) به GYD
$30.128716
1 BLACKHOLE(BLACK) به ISK
kr17.3756

منابع BLACKHOLE

برای درک عمیق‌ تر BLACKHOLE، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی BLACKHOLE
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره BLACKHOLE

امروز BLACKHOLE (BLACK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BLACK به واحد USD برابر است با 0.1436 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BLACK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BLACK نسبت به USD برابر است با $ 0.1436. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BLACKHOLE چقدر است؟
ارزش بازار BLACK برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BLACK چقدر است؟
عرضه در گردش BLACK برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLACK چقدر بوده است؟
BLACK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.542695123942573 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BLACK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BLACK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.13900268936037719 USD رسید.
حجم معاملات BLACK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLACK برابر است با $ 57.73K USD.
آیا BLACK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BLACK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLACK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-19 23:27:53 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BLACKHOLE (BLACK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-18 16:36:53به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در حال حاضر در 23، همچنان در منطقه ترس شدید
10-18 09:33:00به روز رسانی های صنعت
افزایش نقدینگی جهانی 24 ساعته به 1.02 میلیارد دلار، بیت کوین به پایین‌ترین قیمت از اوایل جولای می‌رسد
10-17 19:52:08به روز رسانی های صنعت
افزایش تقاضای گریز از ریسک جهانی به دلیل مشکلات وام‌های غیرعامل در دو بانک آمریکایی
10-17 14:38:57به روز رسانی های صنعت
سهام کریپتو در آمریکا به طور گسترده کاهش یافت، MSTR 4.35% افت کرد، سهام خزانه SOL یعنی HSDT 36.49% سقوط کرد
10-17 08:10:00به روز رسانی های صنعت
بازدهی بیت کوین در ماه اکتبر امسال به طور موقت -4.74% گزارش شده است، در حالی که میانگین بازدهی تاریخی قبلی 21.89% بود
10-17 04:42:12به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، لیکوئیدیشن‌های جهانی از 500 میلیون دلار فراتر رفت، عمدتاً موقعیت‌های لانگ

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

