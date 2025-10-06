AVIAH ProtocolAVIAH چیست

توکن AVIAH یک توکن کاربردی بر بستر بلاک‌چین Solana است که به‌عنوان موتور محرک اکوسیستم AVIAH.ai عمل می‌کند. این توکن امکان توسعه، استقرار و درآمدزایی از انسان‌های مجازی هوش مصنوعی‌محور را برای سازندگان فراهم می‌سازد. نقش‌های کلیدی AVIAH شامل تسهیل مالکیت دارایی‌های مجازی، دسترسی به API، پاداش‌دهی از طریق NFTها و ایجاد بستر حاکمیت غیرمتمرکز است. مجموعه این کارکردها، زیرساختی پایدار و مقیاس‌پذیر برای شکل‌گیری اکوسیستمی مبتنی بر انسان‌های دیجیتال هوشمند ایجاد می‌کند.

توکنومیکس AVIAH Protocol (AVIAH)

درک، توکنومیکس AVIAH Protocol (AVIAH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AVIAH بیشتر بدانید!

منابع AVIAH Protocol

برای درک عمیق‌ تر AVIAH Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AVIAH Protocol امروز AVIAH Protocol (AVIAH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AVIAH به واحد USD برابر است با 6.096 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AVIAH نسبت به USD چقدر است؟ $ 6.096 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AVIAH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AVIAH Protocol چقدر است؟ ارزش بازار AVIAH برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AVIAH چقدر است؟ عرضه در گردش AVIAH برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AVIAH چقدر بوده است؟ AVIAH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AVIAH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AVIAH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات AVIAH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AVIAH برابر است با $ 64.10K USD . آیا AVIAH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AVIAH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AVIAH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AVIAH Protocol (AVIAH)

