قیمت لحظه‌ ای AVIAH Protocol امروز برابر است با 6.096 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AVIAH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AVIAH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AVIAH Protocol امروز برابر است با 6.096 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AVIAH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AVIAH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AVIAH

اطلاعات قیمت AVIAH

وایت‌ پیپر AVIAH

وب‌سایت رسمی AVIAH

توکنومیکس AVIAH

پیش‌بینی قیمت AVIAH

تاریخچه AVIAH

راهنمای خرید AVIAH

مبدل AVIAH به ارز فیات

اسپات AVIAH

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو AVIAH Protocol

AVIAH Protocol قیمت لحظه ای(AVIAH)

قیمت لحظه‌ ای 1 AVIAH به USD:

$6.096
$6.096$6.096
+0.11%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای AVIAH Protocol (AVIAH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:30:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AVIAH Protocol (AVIAH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 6.054
$ 6.054$ 6.054
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 6.136
$ 6.136$ 6.136
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 6.054
$ 6.054$ 6.054

$ 6.136
$ 6.136$ 6.136

--
----

--
----

+0.29%

+0.11%

-1.60%

-1.60%

قیمت لحظه‌ ای AVIAH Protocol (AVIAH) برابر است با $ 6.096. در 24 ساعت گذشته، AVIAH در بازه قیمتی حداقل $ 6.054 تا حداکثر $ 6.136 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AVIAH برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AVIAH در یک ساعت گذشته +0.29%، در 24 ساعت گذشته +0.11% و در 7 روز گذشته -1.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 64.10K
$ 64.10K$ 64.10K

$ 30.48B
$ 30.48B$ 30.48B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

ارزش بازار فعلی AVIAH Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.10K. عرضه در گردش AVIAH برابر است با --، و عرضه کل آن 5000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.48B است.

تاریخچه قیمت AVIAH Protocol (AVIAH) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AVIAH Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0067+0.11%
30 روز$ +3.596+143.84%
60 روز$ +3.596+143.84%
90 روز$ +3.596+143.84%
تغییر قیمت امروز AVIAH Protocol

امروز، AVIAH تغییر $ +0.0067 (+0.11%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AVIAH Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +3.596 (+143.84%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AVIAH Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، AVIAH تغییر $ +3.596 (+143.84%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AVIAH Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +3.596 (+143.84%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AVIAH Protocol (AVIAH) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AVIAH Protocol را ببینید.

AVIAH ProtocolAVIAH چیست

توکن AVIAH یک توکن کاربردی بر بستر بلاک‌چین Solana است که به‌عنوان موتور محرک اکوسیستم AVIAH.ai عمل می‌کند. این توکن امکان توسعه، استقرار و درآمدزایی از انسان‌های مجازی هوش مصنوعی‌محور را برای سازندگان فراهم می‌سازد. نقش‌های کلیدی AVIAH شامل تسهیل مالکیت دارایی‌های مجازی، دسترسی به API، پاداش‌دهی از طریق NFTها و ایجاد بستر حاکمیت غیرمتمرکز است. مجموعه این کارکردها، زیرساختی پایدار و مقیاس‌پذیر برای شکل‌گیری اکوسیستمی مبتنی بر انسان‌های دیجیتال هوشمند ایجاد می‌کند.

هم اکنون AVIAH Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AVIAH Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AVIAH را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AVIAH Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AVIAH Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AVIAH Protocol (USD)

ارزش AVIAH Protocol (AVIAH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AVIAH Protocol (AVIAH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AVIAH Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AVIAH Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس AVIAH Protocol (AVIAH)

درک، توکنومیکس AVIAH Protocol (AVIAH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AVIAH بیشتر بدانید!

نحوه خریدAVIAH Protocol (AVIAH)

آیا به دنبال نحوه خرید AVIAH Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AVIAH Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AVIAH به ارزهای محلی

1 AVIAH Protocol(AVIAH) به VND
160,416.24
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به AUD
A$9.26592
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به GBP
4.51104
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به EUR
5.1816
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به USD
$6.096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MYR
RM25.6032
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به TRY
255.78816
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به JPY
¥926.592
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به ARS
ARS$8,733.49536
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به RUB
483.04704
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به INR
537.78912
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به IDR
Rp101,599.95936
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به PHP
360.5784
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به EGP
￡E.289.2552
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BRL
R$32.73552
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به CAD
C$8.47344
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BDT
746.02848
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به NGN
8,886.26112
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به COP
$23,446.1304
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به ZAR
R.104.91216
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به UAH
256.76352
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به TZS
T.Sh.15,051.81648
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به VES
Bs1,298.448
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به CLP
$5,724.144
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به PKR
Rs1,721.02272
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به KZT
3,279.16032
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به THB
฿198.97344
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به TWD
NT$186.65952
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به AED
د.إ22.37232
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به CHF
Fr4.81584
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به HKD
HK$47.30496
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به AMD
֏2,342.75376
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MAD
.د.م56.20512
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MXN
$112.10544
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به SAR
ريال22.86
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به ETB
Br923.30016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به KES
KSh788.09088
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به JOD
د.أ4.322064
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به PLN
22.12848
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به RON
лв26.57856
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به SEK
kr57.05856
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BGN
лв10.18032
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به HUF
Ft2,031.97968
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به CZK
127.16256
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به KWD
د.ك1.865376
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به ILS
19.812
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BOB
Bs42.18432
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به AZN
10.3632
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به TJS
SM56.388
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به GEL
16.58112
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به AOA
Kz5,577.29136
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BHD
.د.ب2.292096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BMD
$6.096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به DKK
kr39.0144
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به HNL
L160.6296
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MUR
277.24608
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به NAD
$104.97312
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به NOK
kr60.77712
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به NZD
$10.54608
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به PAB
B/.6.096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به PGK
K25.6032
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به QAR
ر.ق22.18944
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به RSD
дин.612.89184
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به UZS
soʻm74,341.45152
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به ALL
L506.8824
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به ANG
ƒ10.91184
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به AWG
ƒ10.9728
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BBD
$12.192
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BAM
KM10.24128
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BIF
Fr18,141.696
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BND
$7.86384
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BSD
$6.096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به JMD
$977.4936
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به KHR
24,580.596
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به KMF
Fr2,578.608
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به LAK
132,521.73648
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به LKR
රු1,854.52512
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MDL
L103.26624
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MGA
Ar27,336.2928
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MOP
P48.768
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MVR
93.2688
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MWK
MK10,583.32656
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به MZN
MT389.59536
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به NPR
रु860.63328
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به PYG
43,232.832
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به RWF
Fr8,845.296
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به SBD
$50.17008
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به SCR
83.33232
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به SRD
$243.16944
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به SVC
$53.34
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به SZL
L104.97312
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به TMT
m21.39696
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به TND
د.ت17.788128
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به TTD
$41.39184
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به UGX
Sh21,238.464
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به XAF
Fr3,425.952
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به XCD
$16.4592
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به XOF
Fr3,425.952
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به XPF
Fr621.792
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BWP
P81.3816
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به BZD
$12.25296
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به CVE
$578.57136
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به DJF
Fr1,078.992
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به DOP
$390.4488
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به DZD
د.ج792.60192
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به FJD
$13.77696
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به GNF
Fr53,004.72
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به GTQ
Q46.69536
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به GYD
$1,276.38048
1 AVIAH Protocol(AVIAH) به ISK
kr743.712

منابع AVIAH Protocol

برای درک عمیق‌ تر AVIAH Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی AVIAH Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AVIAH Protocol

امروز AVIAH Protocol (AVIAH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AVIAH به واحد USD برابر است با 6.096 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AVIAH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AVIAH نسبت به USD برابر است با $ 6.096. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AVIAH Protocol چقدر است؟
ارزش بازار AVIAH برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AVIAH چقدر است؟
عرضه در گردش AVIAH برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AVIAH چقدر بوده است؟
AVIAH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AVIAH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AVIAH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات AVIAH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AVIAH برابر است با $ 64.10K USD.
آیا AVIAH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AVIAH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AVIAH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:30:51 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AVIAH Protocol (AVIAH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AVIAH به USD

مقدار

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.096 USD

معامله AVIAH

/USDTAVIAH
$6.096
$6.096$6.096
+0.11%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,116.28
$114,116.28$114,116.28

-0.74%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.92
$4,117.92$4,117.92

-1.31%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05195
$0.05195$0.05195

-6.74%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.88
$200.88$200.88

+0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2640
$4.2640$4.2640

-17.78%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.92
$4,117.92$4,117.92

-1.31%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,116.28
$114,116.28$114,116.28

-0.74%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.88
$200.88$200.88

+0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6267
$2.6267$2.6267

-1.30%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.68
$1,136.68$1,136.68

-0.61%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001202
$0.001202$0.001202

+100.33%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01777
$0.01777$0.01777

+77.70%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1582
$0.1582$0.1582

+216.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000307
$0.0000000000307$0.0000000000307

+200.98%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04452
$0.04452$0.04452

+122.60%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01777
$0.01777$0.01777

+77.70%