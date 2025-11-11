با بینش‌ های کلیدی در مورد AVIAH Protocol (AVIAH)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت AVIAH Protocol (AVIAH)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

توکن AVIAH یک توکن کاربردی بر بستر بلاک‌چین Solana است که به‌عنوان موتور محرک اکوسیستم AVIAH.ai عمل می‌کند. این توکن امکان توسعه، استقرار و درآمدزایی از انسان‌های مجازی هوش مصنوعی‌محور را برای سازندگان فراهم می‌سازد. نقش‌های کلیدی AVIAH شامل تسهیل مالکیت دارایی‌های مجازی، دسترسی به API، پاداش‌دهی از طریق NFTها و ایجاد بستر حاکمیت غیرمتمرکز است. مجموعه این کارکردها، زیرساختی پایدار و مقیاس‌پذیر برای شکل‌گیری اکوسیستمی مبتنی بر انسان‌های دیجیتال هوشمند ایجاد می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی AVIAH Protocol (AVIAH) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

