قیمت لحظه‌ ای Aster Inu امروز برابر است با 0.000288 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASTERINU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASTERINU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Aster Inu

Aster Inu قیمت لحظه ای(ASTERINU)

قیمت لحظه‌ ای 1 ASTERINU به USD:

$0.000288
$0.000288
+10.76%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Aster Inu (ASTERINU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:30:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Aster Inu (ASTERINU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00022
$ 0.00022
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000318
$ 0.000318
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00022
$ 0.00022

$ 0.000318
$ 0.000318

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424

$ 0.000230910459771523
$ 0.000230910459771523

+0.69%

+10.76%

-29.42%

-29.42%

قیمت لحظه‌ ای Aster Inu (ASTERINU) برابر است با $ 0.000288. در 24 ساعت گذشته، ASTERINU در بازه قیمتی حداقل $ 0.00022 تا حداکثر $ 0.000318 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ASTERINU برابر با $ 0.008002267526781424 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000230910459771523 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ASTERINU در یک ساعت گذشته +0.69%، در 24 ساعت گذشته +10.76% و در 7 روز گذشته -29.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Aster Inu (ASTERINU)

No.2787

$ 285.12K
$ 285.12K

$ 42.52K
$ 42.52K

$ 288.00K
$ 288.00K

990.00M
990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

98.99%

BSC

ارزش بازار فعلی Aster Inu برابر است با $ 285.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 42.52K. عرضه در گردش ASTERINU برابر است با 990.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 288.00K است.

تاریخچه قیمت Aster Inu (ASTERINU) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Aster Inu برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00002798+10.76%
30 روز$ -0.001212-80.80%
60 روز$ -0.001212-80.80%
90 روز$ -0.001212-80.80%
تغییر قیمت امروز Aster Inu

امروز، ASTERINU تغییر $ +0.00002798 (+10.76%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Aster Inu

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.001212 (-80.80%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Aster Inu

با گسترش بازه به 60 روز، ASTERINU تغییر $ -0.001212 (-80.80%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Aster Inu

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001212 (-80.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Aster Inu (ASTERINU) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Aster Inu را ببینید.

Aster InuASTERINU چیست

توکن میم جامعه‌ محور که با الهام از مأموریت Aster برای ایجاد اتصال بدون مرز میان زنجیره‌ ها طراحی شده است؛ ترکیبی از کاربرد واقعی رمزارزها و فرهنگ میم.

هم اکنون Aster Inu در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Aster Inu خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ASTERINU را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Aster Inu را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Aster Inu شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Aster Inu (USD)

ارزش Aster Inu (ASTERINU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Aster Inu (ASTERINU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Aster Inu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Aster Inu را بررسی کنید!

توکنومیکس Aster Inu (ASTERINU)

درک، توکنومیکس Aster Inu (ASTERINU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASTERINU بیشتر بدانید!

نحوه خریدAster Inu (ASTERINU)

آیا به دنبال نحوه خرید Aster Inu هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Aster Inu را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ASTERINU به ارزهای محلی

منابع Aster Inu

برای درک عمیق‌ تر Aster Inu، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Aster Inu
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Aster Inu

امروز Aster Inu (ASTERINU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ASTERINU به واحد USD برابر است با 0.000288 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ASTERINU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ASTERINU نسبت به USD برابر است با $ 0.000288. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Aster Inu چقدر است؟
ارزش بازار ASTERINU برابر است با $ 285.12K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ASTERINU چقدر است؟
عرضه در گردش ASTERINU برابر است با 990.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASTERINU چقدر بوده است؟
ASTERINU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.008002267526781424 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ASTERINU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ASTERINU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000230910459771523 USD رسید.
حجم معاملات ASTERINU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASTERINU برابر است با $ 42.52K USD.
آیا ASTERINU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ASTERINU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASTERINU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:30:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Aster Inu (ASTERINU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ASTERINU به USD

مقدار

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000288 USD

معامله ASTERINU

/USDTASTERINU
$0.000288
$0.000288
+10.76%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$114,116.28

$4,118.55

$0.05207

$200.85

$4.2372

$4,118.55

$114,116.28

$200.85

$2.6267

$1,136.98

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001207

$0.01771

