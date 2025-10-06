قیمت لحظه‌ ای Cherry AI امروز برابر است با 0.001316 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIBOT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIBOT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Cherry AI امروز برابر است با 0.001316 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIBOT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIBOT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Cherry AI

Cherry AI قیمت لحظه ای(AIBOT)

قیمت لحظه‌ ای 1 AIBOT به USD:

$0.001316
$0.001316$0.001316
+3.05%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cherry AI (AIBOT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cherry AI (AIBOT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001243
$ 0.001243$ 0.001243
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.001358
$ 0.001358$ 0.001358
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001243
$ 0.001243$ 0.001243

$ 0.001358
$ 0.001358$ 0.001358

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.001012364205678628
$ 0.001012364205678628$ 0.001012364205678628

+0.61%

+3.05%

+7.16%

+7.16%

قیمت لحظه‌ ای Cherry AI (AIBOT) برابر است با $ 0.001316. در 24 ساعت گذشته، AIBOT در بازه قیمتی حداقل $ 0.001243 تا حداکثر $ 0.001358 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AIBOT برابر با $ 0.07284724455622164 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.001012364205678628 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AIBOT در یک ساعت گذشته +0.61%، در 24 ساعت گذشته +3.05% و در 7 روز گذشته +7.16% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cherry AI (AIBOT)

No.2781

$ 291.49K
$ 291.49K$ 291.49K

$ 62.74K
$ 62.74K$ 62.74K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

ارزش بازار فعلی Cherry AI برابر است با $ 291.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.74K. عرضه در گردش AIBOT برابر است با 221.50M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.32M است.

تاریخچه قیمت Cherry AI (AIBOT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Cherry AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00003895+3.05%
30 روز$ -0.000145-9.93%
60 روز$ -0.005327-80.19%
90 روز$ -0.018684-93.42%
تغییر قیمت امروز Cherry AI

امروز، AIBOT تغییر $ +0.00003895 (+3.05%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Cherry AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000145 (-9.93%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Cherry AI

با گسترش بازه به 60 روز، AIBOT تغییر $ -0.005327 (-80.19%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Cherry AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.018684 (-93.42%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Cherry AI (AIBOT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Cherry AI را ببینید.

Cherry AIAIBOT چیست

اکوسیستم Cherry AI یک اکوسیستم چند پلتفرمی برای تجارت و مدیریت جامعه مبتنی بر هوش مصنوعی است. این پلتفرم دارای ابزارهای تلگرام و مبتنی بر وب، از جمله Sniping پیشرفته با هوش مصنوعی، کپی معاملات، ردیابی KOL، تجزیه و تحلیل توکن‌ های پرطرفدار و اتوماسیون جامعه است. این پلتفرم از چندین زنجیره پشتیبانی می‌کند، فیدهای داده درون زنجیره‌ ای/اوراکل را ادغام می‌ کند و اطلاعات تجاری را برای معامله‌ گران خرد، توسعه‌ دهندگان و جوامع ارائه می‌ دهد.

هم اکنون Cherry AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Cherry AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AIBOT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Cherry AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Cherry AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Cherry AI (USD)

ارزش Cherry AI (AIBOT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cherry AI (AIBOT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cherry AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cherry AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Cherry AI (AIBOT)

درک، توکنومیکس Cherry AI (AIBOT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIBOT بیشتر بدانید!

نحوه خریدCherry AI (AIBOT)

آیا به دنبال نحوه خرید Cherry AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Cherry AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AIBOT به ارزهای محلی

1 Cherry AI(AIBOT) به VND
34.63054
1 Cherry AI(AIBOT) به AUD
A$0.00200032
1 Cherry AI(AIBOT) به GBP
0.00097384
1 Cherry AI(AIBOT) به EUR
0.0011186
1 Cherry AI(AIBOT) به USD
$0.001316
1 Cherry AI(AIBOT) به MYR
RM0.0055272
1 Cherry AI(AIBOT) به TRY
0.05521936
1 Cherry AI(AIBOT) به JPY
¥0.200032
1 Cherry AI(AIBOT) به ARS
ARS$1.88538056
1 Cherry AI(AIBOT) به RUB
0.10427984
1 Cherry AI(AIBOT) به INR
0.11609752
1 Cherry AI(AIBOT) به IDR
Rp21.93332456
1 Cherry AI(AIBOT) به PHP
0.07782824
1 Cherry AI(AIBOT) به EGP
￡E.0.06243104
1 Cherry AI(AIBOT) به BRL
R$0.00706692
1 Cherry AI(AIBOT) به CAD
C$0.00182924
1 Cherry AI(AIBOT) به BDT
0.16105208
1 Cherry AI(AIBOT) به NGN
1.91835952
1 Cherry AI(AIBOT) به COP
$5.0615334
1 Cherry AI(AIBOT) به ZAR
R.0.02266152
1 Cherry AI(AIBOT) به UAH
0.05542992
1 Cherry AI(AIBOT) به TZS
T.Sh.3.24937508
1 Cherry AI(AIBOT) به VES
Bs0.280308
1 Cherry AI(AIBOT) به CLP
$1.23704
1 Cherry AI(AIBOT) به PKR
Rs0.37153312
1 Cherry AI(AIBOT) به KZT
0.70790272
1 Cherry AI(AIBOT) به THB
฿0.04292792
1 Cherry AI(AIBOT) به TWD
NT$0.0403354
1 Cherry AI(AIBOT) به AED
د.إ0.00482972
1 Cherry AI(AIBOT) به CHF
Fr0.00103964
1 Cherry AI(AIBOT) به HKD
HK$0.01021216
1 Cherry AI(AIBOT) به AMD
֏0.50575196
1 Cherry AI(AIBOT) به MAD
.د.م0.01213352
1 Cherry AI(AIBOT) به MXN
$0.02420124
1 Cherry AI(AIBOT) به SAR
ريال0.004935
1 Cherry AI(AIBOT) به ETB
Br0.19932136
1 Cherry AI(AIBOT) به KES
KSh0.17013248
1 Cherry AI(AIBOT) به JOD
د.أ0.000933044
1 Cherry AI(AIBOT) به PLN
0.00477708
1 Cherry AI(AIBOT) به RON
лв0.00573776
1 Cherry AI(AIBOT) به SEK
kr0.01231776
1 Cherry AI(AIBOT) به BGN
лв0.00219772
1 Cherry AI(AIBOT) به HUF
Ft0.43866228
1 Cherry AI(AIBOT) به CZK
0.02745176
1 Cherry AI(AIBOT) به KWD
د.ك0.000402696
1 Cherry AI(AIBOT) به ILS
0.004277
1 Cherry AI(AIBOT) به BOB
Bs0.00910672
1 Cherry AI(AIBOT) به AZN
0.0022372
1 Cherry AI(AIBOT) به TJS
SM0.012173
1 Cherry AI(AIBOT) به GEL
0.00357952
1 Cherry AI(AIBOT) به AOA
Kz1.20402156
1 Cherry AI(AIBOT) به BHD
.د.ب0.000494816
1 Cherry AI(AIBOT) به BMD
$0.001316
1 Cherry AI(AIBOT) به DKK
kr0.0084224
1 Cherry AI(AIBOT) به HNL
L0.0346766
1 Cherry AI(AIBOT) به MUR
0.05985168
1 Cherry AI(AIBOT) به NAD
$0.02266152
1 Cherry AI(AIBOT) به NOK
kr0.01313368
1 Cherry AI(AIBOT) به NZD
$0.00227668
1 Cherry AI(AIBOT) به PAB
B/.0.001316
1 Cherry AI(AIBOT) به PGK
K0.0055272
1 Cherry AI(AIBOT) به QAR
ر.ق0.00479024
1 Cherry AI(AIBOT) به RSD
дин.0.13233696
1 Cherry AI(AIBOT) به UZS
soʻm16.04877792
1 Cherry AI(AIBOT) به ALL
L0.1094254
1 Cherry AI(AIBOT) به ANG
ƒ0.00235564
1 Cherry AI(AIBOT) به AWG
ƒ0.0023688
1 Cherry AI(AIBOT) به BBD
$0.002632
1 Cherry AI(AIBOT) به BAM
KM0.00221088
1 Cherry AI(AIBOT) به BIF
Fr3.916416
1 Cherry AI(AIBOT) به BND
$0.00169764
1 Cherry AI(AIBOT) به BSD
$0.001316
1 Cherry AI(AIBOT) به JMD
$0.2110206
1 Cherry AI(AIBOT) به KHR
5.306441
1 Cherry AI(AIBOT) به KMF
Fr0.556668
1 Cherry AI(AIBOT) به LAK
28.60869508
1 Cherry AI(AIBOT) به LKR
රු0.40035352
1 Cherry AI(AIBOT) به MDL
L0.02229304
1 Cherry AI(AIBOT) به MGA
Ar5.9013388
1 Cherry AI(AIBOT) به MOP
P0.010528
1 Cherry AI(AIBOT) به MVR
0.0201348
1 Cherry AI(AIBOT) به MWK
MK2.28472076
1 Cherry AI(AIBOT) به MZN
MT0.08410556
1 Cherry AI(AIBOT) به NPR
रु0.18579288
1 Cherry AI(AIBOT) به PYG
9.333072
1 Cherry AI(AIBOT) به RWF
Fr1.909516
1 Cherry AI(AIBOT) به SBD
$0.01083068
1 Cherry AI(AIBOT) به SCR
0.01798972
1 Cherry AI(AIBOT) به SRD
$0.05249524
1 Cherry AI(AIBOT) به SVC
$0.011515
1 Cherry AI(AIBOT) به SZL
L0.02266152
1 Cherry AI(AIBOT) به TMT
m0.00461916
1 Cherry AI(AIBOT) به TND
د.ت0.003840088
1 Cherry AI(AIBOT) به TTD
$0.00893564
1 Cherry AI(AIBOT) به UGX
Sh4.584944
1 Cherry AI(AIBOT) به XAF
Fr0.739592
1 Cherry AI(AIBOT) به XCD
$0.0035532
1 Cherry AI(AIBOT) به XOF
Fr0.739592
1 Cherry AI(AIBOT) به XPF
Fr0.134232
1 Cherry AI(AIBOT) به BWP
P0.0175686
1 Cherry AI(AIBOT) به BZD
$0.00264516
1 Cherry AI(AIBOT) به CVE
$0.12490156
1 Cherry AI(AIBOT) به DJF
Fr0.232932
1 Cherry AI(AIBOT) به DOP
$0.0842898
1 Cherry AI(AIBOT) به DZD
د.ج0.17110632
1 Cherry AI(AIBOT) به FJD
$0.00297416
1 Cherry AI(AIBOT) به GNF
Fr11.44262
1 Cherry AI(AIBOT) به GTQ
Q0.01008056
1 Cherry AI(AIBOT) به GYD
$0.27554408
1 Cherry AI(AIBOT) به ISK
kr0.160552

منابع Cherry AI

برای درک عمیق‌ تر Cherry AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Cherry AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Cherry AI

امروز Cherry AI (AIBOT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AIBOT به واحد USD برابر است با 0.001316 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AIBOT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AIBOT نسبت به USD برابر است با $ 0.001316. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cherry AI چقدر است؟
ارزش بازار AIBOT برابر است با $ 291.49K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AIBOT چقدر است؟
عرضه در گردش AIBOT برابر است با 221.50M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIBOT چقدر بوده است؟
AIBOT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.07284724455622164 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AIBOT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AIBOT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.001012364205678628 USD رسید.
حجم معاملات AIBOT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIBOT برابر است با $ 62.74K USD.
آیا AIBOT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AIBOT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIBOT مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cherry AI (AIBOT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AIBOT به USD

مقدار

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.001316 USD

معامله AIBOT

/USDTAIBOT
$0.001316
$0.001316$0.001316
+3.21%

