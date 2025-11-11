اکوسیستم Cherry AI یک اکوسیستم چند پلتفرمی برای تجارت و مدیریت جامعه مبتنی بر هوش مصنوعی است. این پلتفرم دارای ابزارهای تلگرام و مبتنی بر وب، از جمله Sniping پیشرفته با هوش مصنوعی، کپی معاملات، ردیابی KOL، تجزیه و تحلیل توکن‌ های پرطرفدار و اتوماسیون جامعه است. این پلتفرم از چندین زنجیره پشتیبانی می‌کند، فیدهای داده درون زنجیره‌ ای/اوراکل را ادغام می‌ کند و اطلاعات تجاری را برای معامله‌ گران خرد، توسعه‌ دهندگان و جوامع ارائه می‌ دهد.