باز کردن پتانسیل کپی توکن MX









توکن MX، توکن ابزاری بومی صادر شده توسط MEXC است که اکوسیستم MEXC را پشتیبانی میکند. پلتفرم MEXC یک محیط معاملاتی امن و راحت برای علاقهمندان به ارز دیجیتال فراهم میآورد. علاوه بر این، کاربران که توکن MX را نگهداری میکنند میتوانند از مزایای اضافی بهره مند شوند.













دارندگان توکن MX واجد شرایط شرکت در ایردراپهای ماهانه اختصاصی هستند. برای شرکت و دریافت پاداشها، به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و از منوی ناوبری صفحه اصلی، گزینه [کیک استارتر] را در بخش [رویدادها] انتخاب کنید.









شرکت در رویدادهای کیک استارتر به کاربران امکان میدهد که پاداشهای ایردراپ رایگان برای توکنهای جدید دریافت کنند. توکنهای MX مورد استفاده برای شرکت در این رویدادها قفل نمیشوند و کاربران میتوانند به طور همزمان در تمام رویدادهای کسک استارتر که شرایط لازم را دارند، شرکت کنند.





لطفاً توجه داشته باشید که رویدادهای کیک استارتر دارای الزامات مشارکت هستند که حداقل نگهداری توکنهای MX را برای واجد شرایط بودن الزامی میکنند. همچنین، هرچه کاربران واجد شرایط بیشتری را دعوت کنید، ضریب مشارکت شما بیشتر خواهد بود و سهم بیشتری از پاداشها دریافت خواهید کرد.





برای اطلاعات دقیقتر درباره شرایط شرکت در برنامه کیک استارتر، لطفاً به راهنمای چگونه در کیک استارتر شرکت کنیم مراجعه کنید.









پلتفرم MEXC کارمزدهای معاملاتی بسیار پایینی را ارائه می‌کند، با کارمزد معاملات اسپات 0% برای میکر و 0.05% برای تیکر تعیین شده است. کارمزد معاملات فیوچرز برای میکر 0% و برای تیکر 0.02% است.





کاربران همچنین میتوانند از MX برای کاهش 20% از کارمزد های معاملات اسپات و فیوچرز USDT-M استفاده کنند. اگر بیش از 500 MX را به مدت یک روز کامل نگه دارند، می توانند از تخفیف 50% در کارمزد های فیوچرز بهرهمند شوند.









توجه: نرخهای کارمزد ممکن است بر اساس کشور یا منطقه متفاوت باشد. لطفاً به نرخهای نمایش دادهشده در صفحه نرخ های کارمزد مراجعه کنید.









پلتفرم MEXC یک برنامه کمیسیون ارجاع ارائه میدهد که در آن کاربران میتوانند دوستان خود را برای معامله در پلتفرم دعوت کنند و کمیسیونی که به صورت درصدی از حجم معاملات آنها محاسبه میشود، دریافت کنند. این کمیسیون تنها یک بار تسویه نمیشود؛ برای هر معاملهای که دوست دعوتشده انجام میدهد، معرف درصدی از کارمزد معامله را به عنوان کمیسیون دریافت خواهد کرد.





به گوشه بالای سمت راست صفحه اصلی پلتفرم MEXC بروید، روی نماد کاربر کلیک کنید، [رفرال] را انتخاب کنید و در صفحه رفرال بر روی [دعوت از دوستان] کلیک کنید. کد رفرال یا لینک رفرال را کپی کنید و برای دوستان خود ارسال کنید تا آنها را به تجارت در MEXC دعوت کنند.





برای اطلاعات بیشتر در مورد کمیسیونهای رفرال، بخش " دعوت دوستان برای ثبت نام در MEXC " را مشاهده کنید.

















بر اساس تحلیلی از دادههای داخلی MEXC، از ژانویه تا نوامبر 2023، مجموعاً 1113 رویداد ایردراپ برگزار شد که به طور میانگین 111.3 رویداد در ماه بوده است. مجموع استخر جوایز تقریباً 130 میلیون دلار آمریکا بود، با استخر ماهیانه ای که بهطور میانگین بیش از 11 میلیون دلار آمریکا بود.





اگر از تاریخ 24 تا 30 نوامبر شرایط شرکت در این رویدادها را داشتید، قادر به شرکت در بیش از 28 رویداد کیکاستارتر و لانچپ د میبودید که بازده سالانهای بیش از 68% فراهم میکرد.









وقتی کاربران دوستان خود را برای ثبت نام در پلتفرم MEXC دعوت می کنند، هر بار که دوستانشان معامله ای را انجام می دهند، درصد مشخصی از کارمزد معاملات را به عنوان کمیسیون دریافت می کنند. نرخ کمیسیون برای کاربران استاندارد برای معاملات اسپات و فیوچرز 40% است. اگر ارجاع دهنده بخواهد کمیسیون بالاتری کسب کند، ممکن است برای تبدیل شدن به یک شرکت وابسته به MEXC اقدام کند. پس از دعوت موفقیت آمیز دوستانی که شرایط لازم را دارند، ارجاع دهنده می تواند تا 60 USDT پاداش فیوچرز دریافت کند، و هر معرفی معتبر می تواند 20 USDT پاداش فیوچرز دریافت کند.





جوایز کمیسیون اسپات حدود ساعت 00:00 (UTC+8) روز بعد صادر می شود، در حالی که جوایز کمیسیون فیوچرز حدود ساعت 09:00 (UTC+8) روز بعد توزیع می شود. زمان پرداخت واقعی ممکن است تاخیرهایی داشته باشد و زمان پرداخت واقعی روز بعد مرجع است. پاداش کمیسیون به حساب اسپات MEXC واریز می شود. لطفاً سوابق کمیسیون را در صفحه رفرال MEXC مشاهده کنید.









منبع اصلی ارزش یک توکن از نوسانات قیمت خود آن توکن ناشی میشود و MX از این قاعده مستثنی نیست. در سهماهه اول سال 2023، MX بالاترین نرخ رشد خود را تجربه کرد و به 330% رسید. تا کنون، قیمت MX در سال 2023 بیش از 265% افزایش یافته است. دارندگان بلند مدت MX، میتوانند از افزایش قیمت آن بهره مند شوند. هرچه بیشتر نگهداری کنید، هزینه ورود شما کمتر خواهد بود که منجر به بازدهی بالاتر میشود.





علاوه بر این، توکنهای MX از مکانیزم سوزاندن دورهای برای تثبیت ارزش خود بهره میبرند. عرضه MX تحت کنترل سوزاندن منظم توکنها توسط MEXC است. زمانی که توکنها سوزانده میشوند، عرضه در گردش کاهش مییابد و کمبود آن افزایش مییابد. این افزایش کمبود معمولاً منجر به افزایش قیمت میشود و باعث میشود MX نسبت به ارزهای دیجیتال بدون مکانیزم سوزاندن کمتر در معرض کاهش ارزش قرار گیرد.





پلتفرم MEXC، مقدار 40% از سود خود را برای خرید و سوزاندن توکنهای MX اختصاص میدهد. در سهماهه اول سال 2023، پلتفرم MEXC تقریباً 5.32 میلیون توکن MX را سوزانده است. هدف این است که عرضه در گردش توکنهای MX را در 100 میلیون ثابت نگه دارد. شما میتوانید تاریخچه سوزاندن را با انتخاب "اسپات" از نوار ناوبری بالای صفحه اصلی، سپس انتخاب "ناحیه MX" و کلیک بر روی "مشاهده تاریخچه سوزاندن" در صفحه ناحیه MX برای دسترسی به داده ها مشاهده کنید.









نگهداری MX نه تنها بهعنوان یک شکل از سرمایهگذاری بلکه بهعنوان ابزاری برای مدیریت مالی عمل میکند. فراتر از پلتفرم MEXC، توکنهای MX هماکنون در صرافیهای معتبر متمرکز مانند Huobi و Bybit عرضه میشوند که باعث افزایش لیکوییدیتی بازار MX و گسترش پایگاه دارندههای آن میشود. این پذیرش ارزش بازار انتظار میرود که بر قیمت توکنهای MX در طول زمان تأثیر بگذارد.





سلب مسئولیت: تجارت ارز دیجیتال با ریسک همراه است. این اطلاعات هیچ گونه مشاورهای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، امور قانونی، مالی، حسابداری یا هر سرویس مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و بههیچعنوان مشاورهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نمیباشد. اطلاعات ارائهشده توسط MEXC Learn صرفاً برای مرجع است و مشاوره سرمایه گذاری بهحساب نمیآید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های موجود را به طور کامل درک کرده اید و در هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را بهعمل آورید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نمیباشد.