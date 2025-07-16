خرید MX در یک دقیقه

1. مزایای نگهداری MX چیست؟ توکن MX توکن بومی و کاربردی صادر شده توسط MEXC است. نگهداری MX به کاربران این امکان را میدهد که در رویدادهای پلتفرم مانند لانچ پول و کیک استارتر شرکت کنند، جایی که کاربران م1. مزایای نگهداری MX چیست؟ توکن MX توکن بومی و کاربردی صادر شده توسط MEXC است. نگهداری MX به کاربران این امکان را میدهد که در رویدادهای پلتفرم مانند لانچ پول و کیک استارتر شرکت کنند، جایی که کاربران م
7/16/2025
1. مزایای نگهداری MX چیست؟


توکن MX توکن بومی و کاربردی صادر شده توسط MEXC است. نگهداری MX به کاربران این امکان را میدهد که در رویدادهای پلتفرم مانند لانچ پول و کیک استارتر شرکت کنند، جایی که کاربران میتوانند ایردراپ توکن پروژه ها و جوایز دیگر دریافت کنند. علاوه بر این، MX میتواند برای کاهش کارمزد ها استفاده شود، به طوری که 20٪ تخفیف در کارمزدهای معاملات اعمال میشود. اگر کاربران حداقل 500 MX را برای 24 ساعت گذشته در حساب اسپات خود نگهدارند، میتوانند از 50٪ تخفیف در کارمزدهای معاملات اسپات و فیوچرز بهره مند شوند.

2. چگونه توکن های MX خریداری کنیم؟


برای خرید توکن های MX، اطمینان حاصل کنید که در حساب اسپات شخصی خود توکن های USDT، USDC، BTC یا ETH دارید، زیرا در حال حاضر تنها این چهار توکن برای معاملات در جفتهای معاملاتی مربوط به MX در پلتفرم MEXC در دسترس هستند.
اگر هیچکدام از این توکنها را ندارید، میتوانید USDT را با ارز فیات خریداری کنید یا آن را از صرافی دیگری به پلتفرم MEXC واریز کنید.

2.1 در وب سایت


به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و وارد حساب خود شوید، سپس موس را روی گزینه [اسپات] در بالای صفحه ببرید و [اسپات] را انتخاب کنید. عبارت "MX" را در نوار جستجو در سمت راست وارد کرده و جفت معاملاتی MX/USDT را پیدا کنید.


زیر نمودار K-line، مقدار و قیمتی که میخواهید MX خریداری کنید را وارد کنید. بر روی [خرید MX] کلیک کنید تا خرید کامل شود و منتظر بمانید تا سفارش شما در بازار اجرا شود.


2.2 در اپلیکیشن


در صفحه اصلی اپلیکیشن MEXC، بر روی [بازارها] در پایین صفحه ضربه بزنید و سپس [اسپات] را انتخاب کنید. بر روی [MX/USDT] ضربه بزنید (همچنین میتوانید از نوار جستجو برای پیدا کردن آن استفاده کنید) تا وارد صفحه نمودار K-line برای MX/USDT شوید. سپس بر روی [خرید] ضربه بزنید.

مقدار و قیمتی که میخواهید MX خریداری کنید را وارد کنید. بر روی [خرید MX] ضربه بزنید تا تراکنش کامل شود و منتظر بمانید تا سفارش شما اجرا شود.


3. چگونه با نگهداری MX در رویدادهای پلتفرم شرکت کنیم؟


نگهداری MX به کاربران این امکان را میدهد که به طور رایگان در رویدادهای پلتفرم شرکت کنند، مانند لانچ پول و کیک استارتر.
لانچ پول یک رویداد ایردراپ است که در آن کاربران توکن های مشخصی را استیک میکنند تا ایردراپ هایی از ارزهای دیجیتال محبوب یا تازهلیست شده دریافت کنند. کیک استارتر یک رویداد پیشلیستینگ است که توسط MEXC آغاز میشود، جایی که کاربران میتوانند MX را استیک کنند تا شرکت کنند و ایردراپ های رایگان دریافت کنند. ما از کیک استارتر در اینجا به عنوان مثال برای توضیحات بیشتر استفاده خواهیم کرد.

در صفحه اصلی وبسایت MEXC، بر روی [رویدادها] - [کیکاستارتر] کلیک کنید.


در صفحه رویداد، با کلیک بر روی [سپرده گزاری سریع] میتوانید در تمام رویدادهای کیک استارتر در حال برگزاری شرکت کنید. پس از شرکت موفقیتآمیز، فقط کافی است منتظر توزیع جوایز باشید.


به طور کلی، برای شرکت در رویدادهای کیک استارتر، کاربران باید حداقل 5 توکن MX را برای 24 ساعت گذشته در اختیار داشته باشند. توکن های MX قفل نخواهند شد و همچنان میتوانند برای معاملات استفاده شوند.

سلب مسولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، مسائل حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ عنوان به معنای مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هر نوع دارایی نیست. مرکز دانستنی ها MEXC اطلاعات را تنها برای اهداف ارجاعی فراهم میآورد و مشاوره سرمایه گذاری به حساب نمیآید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را به عمل آورید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نخواهد بود.


