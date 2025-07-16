خرید MX در یک دقیقه

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
در سال 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 2022 رویداد ایردراپ ارزهای دیجیتال جدید برگزار کرد و جوایزی با ارزش بیش از 127 میلیون USDT توزیع نمود. به طور میانگین، هر ماه 10.62 میلیون USDT بین کاربران تقسیم شد و
توکن MX، ابزاری بومی و ارزشمند است که توسط صرافی معتبر MEXC منتشر گردیده است. MEXC به عنوان یک پلتفرم امن و پیشرفته در دنیای ارزهای دیجیتال، با هدف فراهم آوردن تجربه ای بی نظیر برای علاقه مندان به این
با نگهداری MX، توکن کاربردی بومی صادر شده توسط MEXC، می توان از راه های مختلفی درآمد غیرفعال ایجاد کرد. برخی از فرصت های درآمد غیرفعال برای دارندگان توکن MX چیست؟1. افزایش ارزش توکنمستقیم ترین راهی که
پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا