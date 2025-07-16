3 مزیت برتر برای دارندگان MX

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
با نگهداری MX، توکن کاربردی بومی صادر شده توسط MEXC، می توان از راه های مختلفی درآمد غیرفعال ایجاد کرد. برخی از فرصت های درآمد غیرفعال برای دارندگان توکن MX چیست؟1. افزایش ارزش توکنمستقیم ترین راهی که
رویداد های کیک استارتر و لانچ پد، ایردراپ های انحصاری رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. به منظور تشویق مشارکت فعال و افزایش جوایز، MEXC قوانین جدیدی برای ضریب پاداش سطح در این رویداد ها تنظیم کرده ا
در نوامبر 2024، پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال شاهد یک جهش عظیم بود. نتایج انتخابات باعث بازگشت سریع در بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت بیت کوین مکررا به
در سال 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 2022 رویداد ایردراپ ارزهای دیجیتال جدید برگزار کرد و جوایزی با ارزش بیش از 127 میلیون USDT توزیع نمود. به طور میانگین، هر ماه 10.62 میلیون USDT بین کاربران تقسیم شد و