3 مزیت برتر برای دارندگان MX





توکن MX، ابزاری بومی و ارزشمند است که توسط صرافی معتبر MEXC منتشر گردیده است. MEXC به عنوان یک پلتفرم امن و پیشرفته در دنیای ارزهای دیجیتال، با هدف فراهم آوردن تجربه ای بی نظیر برای علاقه مندان به این عرصه فعالیت می کند. کاربران محترم با داشتن توکن MX، از مزایای ویژه و امکانات منحصر به فردی بهره مند خواهند شد که به طور چشمگیری تجربه معاملاتشان را ارتقاء می بخشد.









پلتفرم MEXC کارمزدهای معاملاتی بسیار پایینی را ارائه می‌کند، با کارمزد معاملات اسپات 0% برای میکر و 0.05% برای تیکر تعیین شده است. کارمزد معاملات فیوچرز برای میکر 0% و برای تیکر 0.02% است.





علاوه بر این، با داشتن توکن MX، میتوانید تا ۲۰٪ از کارمزدهای معاملات اسپات و فیوچرز USDT-M خود را جبران کنید. اگر بیش از ۵۰۰ MX را برای حداقل یک روز نگه دارید، از ۵۰٪ تخفیف در کارمزدهای اسپات و فیوچرز بهرهمند خواهید شد.









توجه: نرخهای کارمزد ممکن است بر اساس کشور یا منطقه متفاوت باشد. لطفاً به نرخهای نمایش دادهشده در صفحه نرخ های کارمزد مراجعه کنید.









پلتفرم MEXC با ارائه مکانیزم کمیسیون رفرال، فرصتی منحصر به فرد برای کاربران خود فراهم میآورد تا با دعوت از دوستانشان به معامله در این پلتفرم، درآمد کسب کنند. کمیسیون بر اساس درصدی مشخص از کارمزد معاملات افرادی که دعوت کرده اید (رفرال ها) محاسبه میشود. نکته مهم این است که این کمیسیون به صورت یکباره تسویه نمی شود، بلکه برای هر معامله ای که رفرال شما انجام می دهد و بر اساس حجم معاملات او، کمیسیون به شما تعلق میگیرد.





برای شروع، کافی است روی آیکون کاربری در گوشه سمت راست بالای صفحه اصلی MEXC کلیک کرده و گزینه "رفرال" را انتخاب کنید. سپس، [کد رفرال] یا [لینک رفرال] خود را از این صفحه کپی کرده و دوستانتان را برای معامله در MEXC دعوت کنید.

















دارندگان توکن MX واجد شرایط شرکت در ایردراپهای ماهانه اختصاصی هستند. برای شرکت و دریافت پاداشها، به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و از منوی ناوبری صفحه اصلی، گزینه [کیک استارتر] را در بخش [رویدادها] انتخاب کنید.









شرکت در رویدادهای کیک استارتر به کاربران امکان میدهد که پاداشهای ایردراپ رایگان برای توکنهای جدید دریافت کنند. توکنهای MX مورد استفاده برای شرکت در این رویدادها قفل نمیشوند و کاربران میتوانند به طور همزمان در تمام رویدادهای کسک استارتر که شرایط لازم را دارند، شرکت کنند.





لطفاً توجه داشته باشید که رویدادهای کیک استارتر دارای الزامات مشارکت هستند که حداقل نگهداری توکنهای MX را برای واجد شرایط بودن الزامی میکنند. همچنین، هرچه کاربران واجد شرایط بیشتری را دعوت کنید، ضریب مشارکت شما بیشتر خواهد بود و سهم بیشتری از پاداشها دریافت خواهید کرد.





برای اطلاعات دقیقتر درباره شرایط شرکت در برنامه کیک استارتر، لطفاً به راهنمای چگونه در کیک استارتر شرکت کنیم مراجعه کنید.





از سوی دیگر، برای دارندگان بلندمدت توکنهای MX، روند صعودی قیمت این توکن در سه ماهه اول سال 2023 قابل توجه بوده است. قیمت MX از 0.81 دلار در ابتدای سال 2023 به اوج خود در 3.5 دلار رسید که نشاندهنده رشد 330 درصدی است. در حال حاضر، توکن MX در صرافیهای متمرکز بزرگی همچون Huobi، Bybit، Bitget و MEXC فهرست شده است. این فهرستها نه تنها نقدینگی بازار را بهبود میبخشند، بلکه پایگاه گستردهتری از دارندگان بالقوه برای MX فراهم میآورند، که در نهایت به افزایش ارزش بازار و قیمت توکن MX منجر خواهد شد.





نگهداری از توکن MX نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایهگذاری با پتانسیل رشد بالاتر شناخته میشود، بلکه به عنوان یک استراتژی مالی هوشمندانه نیز میتواند در برنامههای مدیریت دارایی شما نقش بسزایی ایفا کند.