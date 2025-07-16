با نگهداری MX، توکن کاربردی بومی صادر شده توسط MEXC، می توان از راه های مختلفی درآمد غیرفعال ایجاد کرد. برخی از فرصت های درآمد غیرفعال برای دارندگان توکن MX چیست؟ 1. افزایش ارزش توکن مستقیم ترین راهی با نگهداری MX، توکن کاربردی بومی صادر شده توسط MEXC، می توان از راه های مختلفی درآمد غیرفعال ایجاد کرد. برخی از فرصت های درآمد غیرفعال برای دارندگان توکن MX چیست؟ 1. افزایش ارزش توکن مستقیم ترین راهی
مرکز دانستنی ها/بخش MX/تجزیه و تحلیل موضوعات محبوب/چگونه با نگ...ال کسب کنیم

چگونه با نگهداری MX درآمد غیرفعال کسب کنیم

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#رویدادهای محبوب#اسپات#MX#مبتدیان
MX Token
MX$2.196+0.84%
Brainedge
LEARN$0.0134-0.22%

با نگهداری MX، توکن کاربردی بومی صادر شده توسط MEXC، می توان از راه های مختلفی درآمد غیرفعال ایجاد کرد. برخی از فرصت های درآمد غیرفعال برای دارندگان توکن MX چیست؟

1. افزایش ارزش توکن


مستقیم ترین راهی که توکن ها می توانند ارزش ایجاد کنند، ناشی از نوسانات قیمت خودشان است و MX نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سه ماهه اول سال 2023، MX بالاترین نرخ رشد خود را با رسیدن به 330% تجربه کرد. دارندگان بلند مدت MX از افزایش قیمت در سه ماهه اول بهره مند شدند. هرچه توکن های MX بیشتری در اختیار داشته باشید، میانگین کارمزد شما کمتر می شود که منجر به سود بالاتر میشود.

2. مزایای رویداد لانچ پول


لانچ پول MEXC یک رویداد ایردراپ است که کاربران میتوانند توکن های مشخص شده را استیک کنند تا ایردراپ های ارزهای دیجیتال محبوب یا تازه لیست شده را دریافت کنند. توکن های استیک شده را میتوان در هر زمان بازخرید کرد و کاربران میتوانند جوایز توکن را بر اساس سهم استیک خود به اشتراک بگذارند.

لانچ پول از استیک کردن توکن های مختلفی مانند MX، USDT، توکنهای پروژه و غیره پشتیبانی میکند. استخرهای استیک بر اساس پروژه خاص تنظیم میشوند. هدف این رویداد کمک به کاربران برای کشف پروژه های باکیفیت و در عین حال ارائه مزایای بیشتر ایردراپ رایگان است.

توجه: توکن های MX استیک شده برای شرکت در رویداد لانچ پول همچنین میتوانند برای شرکت در رویدادهای کیک استارتر استفاده شوند.

3. مزایای رویداد کیک استارتر


به طور مشابه، برای شرکت در رویدادهای کیک استارتر، کاربران باید حداقل 25 توکن MX را به طور متوالی به مدت 25 ساعت نگه دارند. اگر کاربری این الزامات را برآورده کند، میتواند توکن های MX خود را به تمامی رویدادهای کیک استارتر جاری با یک کلیک روی گزینه [سپرده گذاری سریع] اختصاص دهد. پس از تسویه نهایی، فقط منتظر توزیع جوایز باشید.

علاوه بر این، بسیاری از رویدادهای کیک استارتر پاداشهای دو توکن ارائه می دهند، به این معنی که با شرکت در آنها، کاربران میتوانند هم پاداش های توکن پروژه و هم پاداش های USDT را دریافت کنند. مشابه، توکن های MX که سپرده گذاری شدهاند قفل نخواهند شد. هر چه کاربران معتبر بیشتری در طول رویداد دعوت کنید، ضریب سپرده گذاری بالاتر و پاداش های بیشتری خواهید داشت. کاربران می توانند بهطور همزمان در رویدادهای کیک استارتر و لانچ پول شرکت کنند.

توجه: معیارهای شرکت در رویدادهای مختلف کیک استارتر ممکن است متفاوت باشد. لطفاً برای اطلاعات دقیق به جزئیات خاص ارائه شده در صفحه ثبتنام هر پروژه مراجعه کنید.

چرا شرکت در رویدادهای کیک استارتر ارزشمند است؟


بر اساس آخرین داده ها از 24 جولای تا 30 جولای، اگر یک کاربر 1,000 توکن MX را در اختیار داشته باشد و در رویدادهای کیک استارتر شرکت کند، درآمد هفتگی آن ها 36.66 USDT خواهد بود. درآمد ماهانه تخمینی 162.35 USDT و درآمد سالانه تخمینی 1911.55 USDT خواهد بود.

اگر کاربر در ژانویه 1,000 توکن MX خریداری و نگهداری کند، هزینه تقریبی او در آن زمان حدود 810 USDT خواهد بود. با درآمد 1911.55 USDT در سال جاری، نرخ بازگشت کاربر برای سال تقریباً 236% خواهد بود، که با فرمول 1911.55 / 810 * 100% محاسبه میشود.

این محاسبه تنها درآمدهایی را در نظر میگیرد که کاربر از شرکت در رویدادهای پلتفرم با 1,000 توکن MX کسب کرده است. قیمت توکن MX تا کنون امسال افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین سود واقعی حتی بیشتر خواهد بود وقتی که افزایش قیمت توکنهای MX را در نظر بگیریم.

4. پاداش کمیسیون رفرال


زمانی که کاربران دوستان خود را برای ثبتنام در پلتفرم MEXC دعوت میکنند، هر بار که دوستانشان معاملهای انجام دهند، درصدی از کارمزد معاملات به عنوان کمیسیون به آنها تعلق میگیرد. نرخ کمیسیون برای کاربران استاندارد در معاملات اسپات و فیوچرز 40% است که در برخی مناطق حداکثر به 50% میرسد. اگر ارجاعدهنده بخواهد کمیسیون بالاتری کسب کند، میتواند درخواست عضویت در برنامه وابسته MEXC را بدهد. علاوه بر این، پس از دعوت موفق افراد واجد شرایط، هم دعوتکننده و هم هر دعوتشده واجد شرایط یک پاداش فیوچرز دریافت خواهند کرد.

برای اطلاعات بیشتر درباره کمیسیونهای رفرال ، لطفاً به "کمیسیون رفرال سخاوتمندانه! جوایز اضافی بیشتری دریافت کنید!" مراجعه کنید.

پاداشهای کمیسیون Spot حدود ساعت 00:00 (UTC+8) روز بعد صادر میشوند، در حالی که پاداشهای کمیسیون فیوچرز حدود ساعت 09:00 (UTC+8) روز بعد توزیع میشوند. زمان واقعی پرداخت ممکن است کمی تأخیر داشته باشد و زمان پرداخت واقعی روز بعد مرجع است. پاداشهای کمیسیون به حساب اسپات MEXC واریز خواهد شد. لطفاً سوابق کمیسیون را در صفحه رفرال MEXC مشاهده کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا هر خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ وجه مشاورهای برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نمیباشد. MEXC Learn اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را بهطور کامل درک کرده و در سرمایهگذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

3 مزیت برتر برای دارندگان MX

3 مزیت برتر برای دارندگان MX

توکن MX، ابزاری بومی و ارزشمند است که توسط صرافی معتبر MEXC منتشر گردیده است. MEXC به عنوان یک پلتفرم امن و پیشرفته در دنیای ارزهای دیجیتال، با هدف فراهم آوردن تجربه ای بی نظیر برای علاقه مندان به این

به روز رسانی و ارتقا قوانین ضریب رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد!

به روز رسانی و ارتقا قوانین ضریب رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد!

رویداد های کیک استارتر و لانچ پد، ایردراپ های انحصاری رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. به منظور تشویق مشارکت فعال و افزایش جوایز، MEXC قوانین جدیدی برای ضریب پاداش سطح در این رویداد ها تنظیم کرده ا

گزارش رویداد های نوامبر بخش MX

گزارش رویداد های نوامبر بخش MX

در نوامبر 2024، پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال شاهد یک جهش عظیم بود. نتایج انتخابات باعث بازگشت سریع در بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت بیت کوین مکررا به

عملکرد داده‌های رویداد ویژه MX در دسامبر

عملکرد داده‌های رویداد ویژه MX در دسامبر

در سال 2024، پلتفرم MEXC مجموعاً 2022 رویداد ایردراپ ارزهای دیجیتال جدید برگزار کرد و جوایزی با ارزش بیش از 127 میلیون USDT توزیع نمود. به طور میانگین، هر ماه 10.62 میلیون USDT بین کاربران تقسیم شد و

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید