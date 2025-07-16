چگونه با نگهداری MX درآمد غیرفعال کسب کنیم





با نگهداری MX، توکن کاربردی بومی صادر شده توسط MEXC، می توان از راه های مختلفی درآمد غیرفعال ایجاد کرد. برخی از فرصت های درآمد غیرفعال برای دارندگان توکن MX چیست؟









مستقیم ترین راهی که توکن ها می توانند ارزش ایجاد کنند، ناشی از نوسانات قیمت خودشان است و MX نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سه ماهه اول سال 2023، MX بالاترین نرخ رشد خود را با رسیدن به 330% تجربه کرد. دارندگان بلند مدت MX از افزایش قیمت در سه ماهه اول بهره مند شدند. هرچه توکن های MX بیشتری در اختیار داشته باشید، میانگین کارمزد شما کمتر می شود که منجر به سود بالاتر میشود.









لانچ پول MEXC یک رویداد ایردراپ است که کاربران میتوانند توکن های مشخص شده را استیک کنند تا ایردراپ های ارزهای دیجیتال محبوب یا تازه لیست شده را دریافت کنند. توکن های استیک شده را میتوان در هر زمان بازخرید کرد و کاربران میتوانند جوایز توکن را بر اساس سهم استیک خود به اشتراک بگذارند.





لانچ پول از استیک کردن توکن های مختلفی مانند MX، USDT، توکنهای پروژه و غیره پشتیبانی میکند. استخرهای استیک بر اساس پروژه خاص تنظیم میشوند. هدف این رویداد کمک به کاربران برای کشف پروژه های باکیفیت و در عین حال ارائه مزایای بیشتر ایردراپ رایگان است.





توجه: توکن های MX استیک شده برای شرکت در رویداد لانچ پول همچنین میتوانند برای شرکت در رویدادهای کیک استارتر استفاده شوند.









به طور مشابه، برای شرکت در رویدادهای کیک استارتر، کاربران باید حداقل 25 توکن MX را به طور متوالی به مدت 25 ساعت نگه دارند. اگر کاربری این الزامات را برآورده کند، میتواند توکن های MX خود را به تمامی رویدادهای کیک استارتر جاری با یک کلیک روی گزینه [سپرده گذاری سریع] اختصاص دهد. پس از تسویه نهایی، فقط منتظر توزیع جوایز باشید.





علاوه بر این، بسیاری از رویدادهای کیک استارتر پاداشهای دو توکن ارائه می دهند، به این معنی که با شرکت در آنها، کاربران میتوانند هم پاداش های توکن پروژه و هم پاداش های USDT را دریافت کنند. مشابه، توکن های MX که سپرده گذاری شدهاند قفل نخواهند شد. هر چه کاربران معتبر بیشتری در طول رویداد دعوت کنید، ضریب سپرده گذاری بالاتر و پاداش های بیشتری خواهید داشت. کاربران می توانند بهطور همزمان در رویدادهای کیک استارتر و لانچ پول شرکت کنند.





توجه: معیارهای شرکت در رویدادهای مختلف کیک استارتر ممکن است متفاوت باشد. لطفاً برای اطلاعات دقیق به جزئیات خاص ارائه شده در صفحه ثبتنام هر پروژه مراجعه کنید.









بر اساس آخرین داده ها از 24 جولای تا 30 جولای، اگر یک کاربر 1,000 توکن MX را در اختیار داشته باشد و در رویدادهای کیک استارتر شرکت کند، درآمد هفتگی آن ها 36.66 USDT خواهد بود. درآمد ماهانه تخمینی 162.35 USDT و درآمد سالانه تخمینی 1911.55 USDT خواهد بود.





اگر کاربر در ژانویه 1,000 توکن MX خریداری و نگهداری کند، هزینه تقریبی او در آن زمان حدود 810 USDT خواهد بود. با درآمد 1911.55 USDT در سال جاری، نرخ بازگشت کاربر برای سال تقریباً 236% خواهد بود، که با فرمول 1911.55 / 810 * 100% محاسبه میشود.





این محاسبه تنها درآمدهایی را در نظر میگیرد که کاربر از شرکت در رویدادهای پلتفرم با 1,000 توکن MX کسب کرده است. قیمت توکن MX تا کنون امسال افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین سود واقعی حتی بیشتر خواهد بود وقتی که افزایش قیمت توکنهای MX را در نظر بگیریم.









زمانی که کاربران دوستان خود را برای ثبتنام در پلتفرم MEXC دعوت میکنند، هر بار که دوستانشان معاملهای انجام دهند، درصدی از کارمزد معاملات به عنوان کمیسیون به آنها تعلق میگیرد. نرخ کمیسیون برای کاربران استاندارد در معاملات اسپات و فیوچرز 40% است که در برخی مناطق حداکثر به 50% میرسد. اگر ارجاعدهنده بخواهد کمیسیون بالاتری کسب کند، میتواند درخواست عضویت در برنامه وابسته MEXC را بدهد. علاوه بر این، پس از دعوت موفق افراد واجد شرایط، هم دعوتکننده و هم هر دعوتشده واجد شرایط یک پاداش فیوچرز دریافت خواهند کرد.









پاداشهای کمیسیون Spot حدود ساعت 00:00 (UTC+8) روز بعد صادر میشوند، در حالی که پاداشهای کمیسیون فیوچرز حدود ساعت 09:00 (UTC+8) روز بعد توزیع میشوند. زمان واقعی پرداخت ممکن است کمی تأخیر داشته باشد و زمان پرداخت واقعی روز بعد مرجع است. پاداشهای کمیسیون به حساب اسپات MEXC واریز خواهد شد. لطفاً سوابق کمیسیون را در صفحه رفرال MEXC مشاهده کنید.



