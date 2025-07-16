در نوامبر 2024، پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال شاهد یک جهش عظیم بود. نتایج انتخابات باعث بازگشت سریع در بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت بیت کوین مکررا بهدر نوامبر 2024، پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال شاهد یک جهش عظیم بود. نتایج انتخابات باعث بازگشت سریع در بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت بیت کوین مکررا به
گزارش رویداد های نوامبر بخش MX

در نوامبر 2024، پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال شاهد یک جهش عظیم بود. نتایج انتخابات باعث بازگشت سریع در بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت بیت کوین مکررا به بالاترین حد خود رسید و از مرز 100,000 دلار گذشت. این تحولات، اشتیاق سرمایه گذاران را به بازار ارزهای دیجیتال دوچندان کرد و موجی از شور و هیجان برای سرمایه گذاری در این حوزه به راه انداخت. در همین حال، صرافی MEXC با راهاندازی چندین کمپین هوشمند ایردراپ، فرصت های بی نظیری برای کاربران خود فراهم کرد. این کمپین ها نه تنها جوایز قابل توجهی به همراه داشت، بلکه موجب رشد چشمگیر قیمت ها در بازار و تقویت جایگاه MEXC به عنوان یک بازیگر پیشرو و ترند در دنیای ارزهای دیجیتال شد. MEXC با این اقدامات، توانست خود را به عنوان یک انتخاب برتر برای سرمایهگذاران حرفه ای و تازه کار در عرصه ارزهای دیجیتال معرفی کند.

کمپین ایردراپ رایگان MEXC یک رویداد انحصاری برای دارندگان MX است. برای جزئیات بیشتر در مورد مزایای برگزاری MX، به مقاله "3 مزیت برتر برای دارندگان MX" مراجعه کنید.

1. داده های عملکرد رویدادهای اکتبر بخشMX


در نوامبر 2024، صرافی MEXC با برگزاری 103 رویداد ایردراپ موفق، جوایزی به ارزش بیش از 6.67 میلیون دلار به کاربران خود اهدا کرد. این کمپینها، بهویژه با ارائه بازدهی درصدی سالانه (APY) تا 56 درصد، توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرد و فرصتی بی نظیر برای کسب سودهای چشمگیر فراهم آورد.

طبق داده های پلتفرم MEXC، پنج توکن برتر در رویدادهای ایردراپ نوامبر هر کدام بیش از 180 درصد رشد داشتهاند. توکن KANGO با افزایش چشمگیر 669 درصدی، بالاترین رشد ماه را ثبت کرد و در صدر قرار گرفت. پس از آن، توکن های UNISUI و MSM با رشد قابل توجه 306 درصد و 283 درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند، که نشان دهنده قدرت و پتانسیل بالای این توکن ها در بازار ارزهای دیجیتال است. این تحولات، نقش برجسته MEXC را در ارائه فرصتهای سودآور و تبدیل شدن به یک انتخاب برتر برای معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان تقویت میکند.

5 توکن با کیفیت برتر نوامبر 2024

نام پروژه
زمان ایردراپ
(زمان سپرده گذاری MX)
نرخ افزایش قیمت
(بر اساس داده های 30 نوامبر)
KANGO
2024/11/8
669%
UNISUI
2024/11/6
306%
MSM
2024/11/27
283%
MEAI
2024/12/2
229%
DOGEGOV
2024/11/20
182%

2. نحوه شرکت در رویدادهای Token Airdrop


رویدادهای لانچ پول و کیک استارتر، ایردراپهای رایگان و انحصاری هستند که فقط برای دارندگان توکن MX قابل دسترسی میباشند. اگر شما 500 یا بیشتر توکن MX دارید، میتوانید برای شرکت در هر دو رویداد ثبتنام کنید و از فرصتهای منحصر به فرد این کمپینها بهرهمند شوید.

مهم است که توجه داشته باشید که سیستم پلتفرم MEXC هر روز سه عکس فوری تصادفی از حساب ها میگیرد. برای واجد شرایط بودن، باید اطمینان حاصل کنید که موجودی حساب اسپات شما حداقل 500 MX را به مدت 24 ساعت، از روز قبل از رویداد در ساعت 15:59 (UTC) بهطور مداوم نگه دارد. در صورتی که داراییهای MX شما در این دوره 24 ساعته به کمتر از 500 MX برسد، متاسفانه نمی توانید در رویدادهای کیک استارتر و لانچ پول شرکت کنید.

برای شرکت در این رویدادها، کافیست به صفحه اصلی وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و در زیر منوی کشویی [اسپات] در نوار پیمایش بالا، پیوندهای مربوط به رویدادهای لانچ پول و کیک استارتر را پیدا کنید و ثبتنام کنید.


3. نحوه خرید MX


اگر هنوز توکن های MX ندارید و مایلید در رویداد های لانچ پول و کیک استارتر شرکت کنید، کافی است حداقل 500 توکن MX را در صرافی MEXC خریداری و نگهداری کنید تا واجد شرایط شوید. برای آشنایی بیشتر با نحوه خرید توکن MX، می توانید از راهنمای خرید MX در یک دقیقه استفاده کرده و مراحل ساده ای که در آن توضیح داده شده را دنبال کنید.

علاوه بر این، نگهداری توکن های MX به شما این امکان را می دهد که از تخفیف های ویژه در کارمزد های معاملاتی بهره مند شوید. به عنوان دارنده MX، میتوانید از MX برای جبران کارمزد های معاملات فیوچرز دائمی و USDT-M خود استفاده کنید و از 20% تخفیف برخوردار شوید. همچنین، اگر در 24 ساعت گذشته حداقل 500 توکن MX را در حساب خود نگه داشته اید، میتوانید از 50% تخفیف در کارمزدهای معاملاتی بهرهمند شوید.

پلتفرم MEXC با ارائه توکن های متنوع، سرعت بالای لیستینگ، نقدینگی عمیق، عملیات روان، امنیت و ثبات، به یکی از پلتفرم های محبوب برای کاربران تبدیل شده است. همچنین، تیم پشتیبانی MEXC بهخاطر پاسخگویی سریع و خدمات مشتری عالی شناخته شده است. این پلتفرم با هدف فراهم کردن یک فضای امن و پایدار برای معاملهگران، همواره بر شعار "اول کاربران" تاکید دارد.

سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچعنوان توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، حسابداری یا مشاورههای مشابه نیست و همچنین هیچگونه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها ندارد. MEXC Learn تنها بهعنوان مرجع اطلاعاتی عمل میکند و بههیچوجه مشاوره سرمایهگذاری نمیدهد. لطفاً قبل از هرگونه تصمیمگیری سرمایهگذاری، تمامی خطرات موجود را بهطور کامل درک کرده و با احتیاط عمل کنید. پلتفرم مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.


