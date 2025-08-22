به روز رسانی و ارتقا قوانین ضریب رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد!





رویداد های کیک استارتر و لانچ پد، ایردراپ های انحصاری رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. به منظور تشویق مشارکت فعال و افزایش جوایز، MEXC قوانین جدیدی برای ضریب پاداش سطح در این رویداد ها تنظیم کرده است. به روز رسانی های جدید به شرح زیر است:





قبل از تنظیم: هرچه مقدار سپرده گذاری MX در رویداد بیشتر باشد، ضریب سپرده گذاری مربوطه بالاتر است و سهم پاداش بیشتری تعلق میگیرد.

پس از تنظیم: هرچه کاربران معتبر بیشتری به رویداد دعوت شوند، ضریب سپرده گذاری مربوطه بالاتر خواهد بود و سهم پاداش نیز افزایش مییابد.





جزئیات سطوح و ضرایب مربوط به تعداد مختلف کاربران معتبر دعوت شده در جدول زیر نشان داده شده است:

سطح الزامات (نگهداری MX) ضریب سطح 1 نگه داری 5 MX را برای 24 ساعت متوالی x1 سطح 2 دعوت از 1 کاربر معتبر x1.5 سطح 3 دعوت از 2 کاربر معتبر x1.55 سطح 4 دعوت از 3 کاربر معتبر x1.6 سطح 5 دعوت از 4 کاربر معتبر x1.65 سطح 6 دعوت از 5 کاربر معتبر x1.7 سطح 7 دعوت از 6 کاربر معتبر x1.75









همانطور که در بالا ذکر شد، با تنظیم قوانین ضریب سطح برای رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد، هرچه کاربران معتبرتری را دعوت کنید، ضریب سپرده گذاری مربوطه بالاتر میرود و سهم شما از پاداش ها بیشتر میشود. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال ساده توضیح دهیم.





فرض کنید در حال حاضر، کاربران الف و ب هر کدام 1000 MX را به مدت 24 ساعت نگه می دارند و می خواهند در رویدادهای کیک استارتر شرکت کنند. کاربر الف هیچ کاربر معتبری را دعوت نکرده است، بنابراین ضریب مربوطه 1 است. کاربر ب یک کاربر معتبر را دعوت کرده است، بنابراین ضریب مربوطه 1.5 است. بنابراین:

- پاداش کاربر الف = 1000 * 1 /( 1000 * 1 + 1000 * 1.5)

- پاداش کاربر ب = 1000 * 1.5 /( 1000 * 1 + 1000 * 1.5)









1) کاربر معتبر به کاربری گفته می شود که پس از ثبت نام، مبلغ واریزی حداقل 100 USDT در مدت 7 روز پس از تکمیل اولین واریز خود جمع آوری کرده و حداقل یک معامله فیوچرز (صرف نظر از حجم) انجام داده باشد.





2) فعالیت های سپرده گذاری شامل انتقالات داخلی نمی شود. واریز های زنجیرهای، تراکنش های P2P و خریدهای فیات همگی به عنوان فعالیتهای واریزی به حساب میآیند.





3) سیستم از تعداد کاربران دعوت شده معتبر (معتبر برای 30 روز) یک عکس فوری می گیرد و روز بعد سطح را به روز می کند. کاربران می توانند ضریب سطح حساب خود را در صفحه رویداد بررسی کنند.









رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد رویدادهای انحصاری ایردراپ رایگان برای دارندگان MX هستند. تا زمانی که داراییهای اسپات MX شما ≥ 5 MX باشد، میتوانید با یک کلیک روی صفحه رویداد در همه رویدادهای ایردراپ در حال انجام شرکت کنید. همچنین می توانید با مطالعه « چگونه در کیک استارتر شرکت کنیم؟ » و « لانچ پد چیست؟ » با روش های مشارکت دقیق آشنا شوید. در طول رویدادهای کیک استارتر و لانچ پد، MX شما قفل نمی شود و می توانید به استفاده از توکن های MX خود ادامه دهید.





لطفاً توجه داشته باشید که اگر داراییهای شما کمتر از 5 MX باشد، بر مشارکت شما در رویدادهای بعدی کیک استارتر و لانچ پد تأثیر میگذارد. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که حساب اسپات شما حداقل موجودی ≥ 5 MX تا ساعت 15:59 (UTC) روز قبل از شروع دوره سپرده گذاری برای واجد شرایط شدن برای رویدادها داشته باشد. پس از پایان رویدادها، ایردراپ به حساب اسپات شما توزیع می شود.





پلتفرم MEXC هر ماه بیش از 120 فعالیت ایردراپ را انجام می دهد که بازدهی درصدی سالانه کل آن تا 66.5% است. بازده MX ایردراپ بالاترین در جهان است و به کاربران کمک می کند سود بیشتری کسب کنند. علاوه بر این، اگر توکن های MX را برای مدت طولانی نگه داشته اید، احتمالاً بازده قابل توجهی از افزایش قیمت توکن به دست آورده اید. در مقایسه با قیمت 2.6 USDT در ابتدای سال، MX تا به امروز تقریباً 53.1% افزایش یافته است.





نگه داشتن توکن های MX نه تنها به شما این امکان را می دهد که از افزایش قیمت توکن بهره مند شوید، بلکه مزایای ایردراپ رایگان ماهانه را نیز در اختیار شما قرار می دهد و به شما این فرصت را می دهد تا توکن های پروژه محبوب را بدون هزینه به دست آورید. اکنون توکن های MX را در MEXC معامله کنید و از کمترین کامزد های معاملاتی بازار لذت ببرید. اگر میکر هستید، حتی می توانید از 0 کارمزد معاملاتی بهره مند شوید. ما مشتاقانه منتظریم که شما بخشی از جامعه دارندگان MX شوید!



