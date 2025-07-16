لانچ پول چیست





لانچ پول MEXC، یک برنامه نوآورانه و جذاب در دنیای ارزهای دیجیتال، فرصتی منحصربهفرد برای کاربران فراهم میکند تا با اشتراکگذاری توکنهای خود، ارزهای دیجیتال پرطرفدار یا تازه لیستشده را به دست آورند. این برنامه، راهی ساده و کارآمد برای مشارکت در پروژههای جدید است، بدون نیاز به پرداخت هزینه مستقیم. توکن هایی که کاربران در لانچ پول استیکینگ میکنند، در هر لحظه قابل بازخرید هستند و پاداشها بر اساس نسبت استیکینگ کاربران به کل مبلغ استخر محاسبه میشود. این ویژگی، انعطافپذیری بالایی به کاربران ارائه میدهد. لانچ پول از طیف وسیعی از توکنها مانند MX، USDT، توکنهای پروژه و دیگر ارزهای دیجیتال پشتیبانی میکند. هر استخر، با طراحی دقیق و مشخصات خاص خود، به گونهای تنظیم شده که با پروژه مربوطه هماهنگی کامل داشته باشد. هدف اصلی لانچ پول MEXC، معرفی پروژههای باکیفیت به کاربران است و در عین حال، با ارائه مزایای ایردراپ رایگان، جذابیتی دوچندان برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.









برای شرکت در رویداد لانچ پول، کاربران باید فرآیند KYC (احراز هویت مشتری) را در پلتفرم MEXC تکمیل کنند. این مرحله ضروری است تا شرکتکنندگان واجد شرایط دریافت پاداشها شوند. علاوه بر این، برخی از رویدادهای شرطبندی ممکن است مختص کاربران جدید باشد، بنابراین توصیه میشود برای آگاهی از شرایط و جزئیات، صفحه رویداد مربوطه به دقت بررسی شود.





برای دریافت جوایز ایردراپ، کاربران باید فرآیند KYC خود را قبل از پایان رویداد به اتمام برسانند. پس از اتمام رویداد، توکنهای ایردراپشده بر اساس نسبت سهام شرکتکنندگان واجد شرایط، به حسابهای اسپات آنها واریز میشوند. این فرآیند تضمین میکند که جوایز به طور عادلانه و شفاف بین شرکتکنندگان توزیع میشود. لانچ پول MEXC با این رویکرد، تجربهای امن و منصفانه را برای کاربران خود فراهم میکند و همزمان فرصتهای جذابی را برای سرمایهگذاری در پروژههای پیشرو ارائه میدهد.





نکات مهم:

بازارسازان، حسابهای سازمانی و کاربران از مناطق یا کشورهای محدود واجد شرایط شرکت در رویدادهای لانچ پول نیستند.

معمولاً حداقل مبلغ استیکینگ مورد نیاز است و دارایی های استیکینگ شده برای مدت زمان رویداد قفل می شوند.

توکن های MX موجود در لانچ پول را می توان برای شرکت در رویدادهای دیگر مانند کیک استارتر استفاده کرد.









بیایید مراحل شرکت در رویدادهای لانچ پول را با استفاده از پلتفرم وب طی کنیم. این روند در اپلیکیشن موبایل مشابه است.









در صفحه اصلی MEXC، نشانگر را روی [اسپات] نگه دارید و [لانچ پول] را برای دسترسی به صفحه رویداد انتخاب کنید.















از لیست رویدادهای لانچ پول در حال انجام، پروژه ای را که می خواهید در آن شرکت کنید انتخاب کنید و روی [ اکنون استیک کنید] کلیک کنید.





پس از پایان رویداد، جوایز توزیع خواهد شد. لطفاً توجه داشته باشید که حداقل مبلغ استیکینگ برای رویدادهای مختلف متفاوت است و جزئیات در صفحه رویداد مشخص شده است.









پس از پایان دوره استیکینگ، توکن های استیکینگ شده شما به طور خودکار بازخرید می شوند و نیازی به اقدام دستی ندارند.





اگر میخواهید در هر زمانی قبل از پایان دوره استیکینگ، توکنها را بازخرید کنید، به صفحه استخر استیکینگ رویدادی که در آن شرکت کردهاید بروید و روی [بازخرید] کلیک کنید. توکن های بازخرید شده بلافاصله به حساب اسات شما منتقل می شوند.

















در وبسایت MEXC، نشانگر را روی [دارایی] نگه دارید و [جوایز رویداد] را انتخاب کنید.





در صفحه تاریخچه پاداش، روی [رویداد اسپات] کلیک کنید و [لانچ پول] را انتخاب کنید تا تاریخچه های پاداش خود را مشاهده کنید.









همچنین میتوانید با انتخاب [جزئیات درآمد] در زیر «تاریخچه من» در صفحه رویداد لانچ پول، جوایز استیکینگ خود را مشاهده کنید.













بله، هر زمان که بخواهید می توانید توکن های استیک شده خود را بازخرید کنید. پس از بازخرید، توکن ها بلافاصله به حساب اسپات شما منتقل می شوند.





پس از پایان دوره استیکینگ، توکن های استیکینگ شده شما به طور خودکار بازخرید می شوند و نیازی به اقدام دستی نیست. توجه داشته باشید که ممکن است تاخیرهای جزئی در روند بازخرید وجود داشته باشد.





بله، توکن های استیکینگ شده MX می توانند به طور همزمان برای شرکت در رویداد کیک استارتر و لذت بردن از جوایز مضاعف استفاده شوند.





پاداش های مفید به شرح زیر محاسبه می شود:

جوایز روزانه نماد = میانگین مبلغ استیکینگ روزانه کاربر / میانگین مبلغ استیکینگ روزانه همه کاربران × استخر پاداش روزانه.

مثال: اگر 100 USDT استیکینگ کنید و مجموع پاداش روزانه 10000 USDT باشد و نسبت شما از کل مبلغ شرط بندی شده 1٪ باشد، 100 USDT به عنوان پاداش دریافت خواهید کرد.

توجه: ممکن است تاخیرهای جزئی در توزیع جوایز وجود داشته باشد. کاربران تنها در صورتی پاداش دریافت خواهند کرد که درآمد آنها از 0.01 دلار بیشتر شود. پاداشها بر اساس زمان واقعی استیکینگ محاسبه میشوند و دورههای استیکینگ کمتر از یک ساعت، پاداش دریافت نمیکنند.





پاداش ها به صورت ساعتی با سه روش توزیع محاسبه می شود:

- توزیع ساعتی: پاداش برای دارایی های قفل شده در T+1 ساعت محاسبه می شود و هر ساعت توزیع می شود.

- توزیع روزانه: جوایز پس از T+1 روز تسویه می شوند و مستقیماً به حساب های اسپات منتقل می شوند.

- توزیع پایان رویداد: همه جوایز ظرف 1 ساعت پس از پایان رویداد توزیع می شوند.

توجه داشته باشید که جزئیات توزیع پاداش خاص در صفحه رویداد مشخص خواهد شد. محاسبات ساعتی استاندارد برای همه رویدادها باقی می ماند.





برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به صفحه رویداد لانچ پول مراجعه کنید.



