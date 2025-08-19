Rohkem infot BOTX

BOTXCOIN logo

BOTXCOIN hind (BOTX)

Loendis mitteolevad

1 BOTX/USD reaalajas hind:

$0.01283713
-2.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
BOTXCOIN (BOTX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:15:05 (UTC+8)

BOTXCOIN (BOTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01215792
24 h madal
$ 0.01326915
24 h kõrge

$ 0.01215792
$ 0.01326915
$ 3.27
$ 0
-0.00%

-2.34%

+7.02%

+7.02%

BOTXCOIN (BOTX) reaalajas hind on $0.01283713. Viimase 24 tunni jooksul BOTX kaubeldud madalaim $ 0.01215792 ja kõrgeim $ 0.01326915 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.27 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOTX muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel +7.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOTXCOIN (BOTX) – turuteave

$ 22.58M
--
$ 64.19M
1.76B
5,000,000,000.0
BOTXCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 22.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOTX ringlev varu on 1.76B, mille koguvaru on 5000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.19M.

BOTXCOIN (BOTX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOTXCOIN ja USD hinnamuutus $ -0.00030772528860862.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOTXCOIN ja USD hinnamuutus $ +0.0049533940.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOTXCOIN ja USD hinnamuutus $ +0.0141012394.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOTXCOIN ja USD hinnamuutus $ +0.0099740374160807253.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00030772528860862-2.34%
30 päeva$ +0.0049533940+38.59%
60 päeva$ +0.0141012394+109.85%
90 päeva$ +0.0099740374160807253+348.37%

Mis on BOTXCOIN (BOTX)

botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BOTXCOIN (BOTX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BOTXCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOTXCOIN (BOTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOTXCOIN (BOTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOTXCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOTXCOIN hinna ennustust kohe!

BOTX kohalike valuutade suhtes

BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika

BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOTXCOIN (BOTX) kohta

Kui palju on BOTXCOIN (BOTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOTX hind USD on 0.01283713 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOTX/USD hind?
Praegune hind BOTX/USD on $ 0.01283713. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOTXCOIN turukapitalisatsioon?
BOTX turukapitalisatsioon on $ 22.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOTX ringlev varu?
BOTX ringlev varu on 1.76B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOTX (ATH) hind?
BOTX saavutab ATH hinna summas 3.27 USD.
Mis oli kõigi aegade BOTX madalaim (ATL) hind?
BOTX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOTX kauplemismaht on -- USD.
Kas BOTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOTX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.