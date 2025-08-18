Babylon (BABY) reaalajas hind on $ 0.05713. Viimase 24 tunni jooksul BABY kaubeldud madalaim $ 0.05643 ja kõrgeim $ 0.05855 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17283055403102 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03804514614989939.
Lüliajalise tootluse osas on BABY muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -10.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Babylon (BABY) – turuteave
Babylon praegune turukapitalisatsioon on $ 146.61M$ 753.13K 24 tunnise kauplemismahuga. BABY ringlev varu on 2.57B, mille koguvaru on 10297419909. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Babylon (BABY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Babylon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0012845
-2.19%
30 päeva
$ +0.00924
+19.29%
60 päeva
$ +0.01085
+23.44%
90 päeva
$ -0.02425
-29.80%
Babylon Hinnamuutus täna
Täna registreeris BABY muutuse $ -0.0012845 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Babylon 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00924 (+19.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Babylon 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABY $ +0.01085 (+23.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Babylon 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02425 (-29.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.
Babylon hinna ennustus (USD)
Kui palju on Babylon (BABY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Babylon (BABY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Babylon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Babylon (BABY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
