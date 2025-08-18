Rohkem infot BABY

BABY Hinnainfo

BABY Valge raamat

BABY Ametlik veebisait

BABY Tokenoomika

BABY Hinnaprognoos

BABY Ajalugu

BABY – ostujuhend

BABY-usaldusraha valuutakonverter

BABY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Babylon logo

Babylon hind(BABY)

1 BABY/USD reaalajas hind:

$0.0571
$0.0571$0.0571
-2.20%1D
USD
Babylon (BABY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:18 (UTC+8)

Babylon (BABY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05643
$ 0.05643$ 0.05643
24 h madal
$ 0.05855
$ 0.05855$ 0.05855
24 h kõrge

$ 0.05643
$ 0.05643$ 0.05643

$ 0.05855
$ 0.05855$ 0.05855

$ 0.17283055403102
$ 0.17283055403102$ 0.17283055403102

$ 0.03804514614989939
$ 0.03804514614989939$ 0.03804514614989939

-0.18%

-2.19%

-10.73%

-10.73%

Babylon (BABY) reaalajas hind on $ 0.05713. Viimase 24 tunni jooksul BABY kaubeldud madalaim $ 0.05643 ja kõrgeim $ 0.05855 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17283055403102 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03804514614989939.

Lüliajalise tootluse osas on BABY muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -10.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Babylon (BABY) – turuteave

No.285

$ 146.61M
$ 146.61M$ 146.61M

$ 753.13K
$ 753.13K$ 753.13K

$ 588.29M
$ 588.29M$ 588.29M

2.57B
2.57B 2.57B

--
----

10,297,419,909
10,297,419,909 10,297,419,909

0.01%

BABYLON

Babylon praegune turukapitalisatsioon on $ 146.61M $ 753.13K 24 tunnise kauplemismahuga. BABY ringlev varu on 2.57B, mille koguvaru on 10297419909. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Babylon (BABY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Babylon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0012845-2.19%
30 päeva$ +0.00924+19.29%
60 päeva$ +0.01085+23.44%
90 päeva$ -0.02425-29.80%
Babylon Hinnamuutus täna

Täna registreeris BABY muutuse $ -0.0012845 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Babylon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00924 (+19.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Babylon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABY $ +0.01085 (+23.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Babylon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02425 (-29.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Babylon (BABY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Babylon hinnaajaloo lehte.

Mis on Babylon (BABY)

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Babylon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Babylon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BABY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Babylon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Babylon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Babylon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Babylon (BABY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Babylon (BABY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Babylon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Babylon hinna ennustust kohe!

Babylon (BABY) tokenoomika

Babylon (BABY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Babylon (BABY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Babylon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Babylon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BABY kohalike valuutade suhtes

1 Babylon(BABY)/VND
1,503.37595
1 Babylon(BABY)/AUD
A$0.0868376
1 Babylon(BABY)/GBP
0.0417049
1 Babylon(BABY)/EUR
0.0485605
1 Babylon(BABY)/USD
$0.05713
1 Babylon(BABY)/MYR
RM0.2405173
1 Babylon(BABY)/TRY
2.3303327
1 Babylon(BABY)/JPY
¥8.39811
1 Babylon(BABY)/ARS
ARS$74.0981813
1 Babylon(BABY)/RUB
4.5572601
1 Babylon(BABY)/INR
4.9994463
1 Babylon(BABY)/IDR
Rp921.4514839
1 Babylon(BABY)/KRW
79.3467144
1 Babylon(BABY)/PHP
3.2307015
1 Babylon(BABY)/EGP
￡E.2.7588077
1 Babylon(BABY)/BRL
R$0.308502
1 Babylon(BABY)/CAD
C$0.0788394
1 Babylon(BABY)/BDT
6.9378672
1 Babylon(BABY)/NGN
87.6225662
1 Babylon(BABY)/UAH
2.3543273
1 Babylon(BABY)/VES
Bs7.71255
1 Babylon(BABY)/CLP
$55.07332
1 Babylon(BABY)/PKR
Rs16.1837864
1 Babylon(BABY)/KZT
30.9307533
1 Babylon(BABY)/THB
฿1.8515833
1 Babylon(BABY)/TWD
NT$1.7156139
1 Babylon(BABY)/AED
د.إ0.2096671
1 Babylon(BABY)/CHF
Fr0.045704
1 Babylon(BABY)/HKD
HK$0.4467566
1 Babylon(BABY)/AMD
֏21.8385138
1 Babylon(BABY)/MAD
.د.م0.5135987
1 Babylon(BABY)/MXN
$1.0700449
1 Babylon(BABY)/PLN
0.2079532
1 Babylon(BABY)/RON
лв0.2468016
1 Babylon(BABY)/SEK
kr0.5450202
1 Babylon(BABY)/BGN
лв0.0954071
1 Babylon(BABY)/HUF
Ft19.3070835
1 Babylon(BABY)/CZK
1.1963022
1 Babylon(BABY)/KWD
د.ك0.01742465
1 Babylon(BABY)/ILS
0.1925281
1 Babylon(BABY)/NOK
kr0.5810121
1 Babylon(BABY)/NZD
$0.0959784

Babylon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Babylon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Babylon ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Babylon kohta

Kui palju on Babylon (BABY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABY hind USD on 0.05713 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABY/USD hind?
Praegune hind BABY/USD on $ 0.05713. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Babylon turukapitalisatsioon?
BABY turukapitalisatsioon on $ 146.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABY ringlev varu?
BABY ringlev varu on 2.57B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABY (ATH) hind?
BABY saavutab ATH hinna summas 0.17283055403102 USD.
Mis oli kõigi aegade BABY madalaim (ATL) hind?
BABY nägi ATL hinda summas 0.03804514614989939 USD.
Milline on BABY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABY kauplemismaht on $ 753.13K USD.
Kas BABY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:18 (UTC+8)

Babylon (BABY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BABY/USD kalkulaator

Summa

BABY
BABY
USD
USD

1 BABY = 0.05713 USD

Kauplemine: BABY

BABYUSDC
$0.05716
$0.05716$0.05716
-2.32%
BABYUSDT
$0.0571
$0.0571$0.0571
-2.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu