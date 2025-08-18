Sleepless AI (AI) reaalajas hind on $ 0.1285. Viimase 24 tunni jooksul AI kaubeldud madalaim $ 0.1242 ja kõrgeim $ 0.1317 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.3774513979494185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09675355458008243.
Lüliajalise tootluse osas on AI muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -5.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sleepless AI (AI) – turuteave
No.597
$ 49.16M
$ 49.16M$ 49.16M
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
$ 128.50M
$ 128.50M$ 128.50M
382.56M
382.56M 382.56M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
38.25%
BSC
Sleepless AI praegune turukapitalisatsioon on $ 49.16M$ 1.20M 24 tunnise kauplemismahuga. AI ringlev varu on 382.56M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 128.50M.
Sleepless AI (AI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sleepless AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00009
+0.07%
30 päeva
$ -0.0229
-15.13%
60 päeva
$ +0.0115
+9.82%
90 päeva
$ -0.0466
-26.62%
Sleepless AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris AI muutuse $ +0.00009 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sleepless AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0229 (-15.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sleepless AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AI $ +0.0115 (+9.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sleepless AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0466 (-26.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sleepless AI (AI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.
Sleepless AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sleepless AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sleepless AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sleepless AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sleepless AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sleepless AI (AI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sleepless AI (AI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sleepless AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sleepless AI (AI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sleepless AI (AI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sleepless AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sleepless AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.