BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BOTXCOIN (BOTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BOTXCOIN (BOTX) teave botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO). Ametlik veebisait: http://botxcoin.com Valge raamat: https://botxcoin.com/wp-content/uploads/2018/11/Whitepaper-botXcoin-4.pdf Ostke BOTX kohe!

BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOTXCOIN (BOTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 61.81M $ 61.81M $ 61.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0007075 $ 0.0007075 $ 0.0007075 Praegune hind: $ 0.01236218 $ 0.01236218 $ 0.01236218 Lisateave BOTXCOIN (BOTX) hinna kohta

BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOTX tokeni tokenoomikat, avastage BOTX tokeni reaalajas hinda!

BOTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOTX võiks suunduda? Meie BOTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOTX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!