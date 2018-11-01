BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika
BOTXCOIN (BOTX) teave
botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).
BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage BOTXCOIN (BOTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
BOTXCOIN (BOTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BOTX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BOTX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BOTX tokeni tokenoomikat, avastage BOTX tokeni reaalajas hinda!
BOTX – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu BOTX võiks suunduda? Meie BOTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.