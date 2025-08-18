Rohkem infot LUNC

$0.00006217
+0.03%1D
Terra Classic (LUNC) reaalajas hinnagraafik
Terra Classic (LUNC) hinna teave (USD)

$ 0.00006136
$ 0.00006295
$ 0.00006136
$ 0.00006295
$ 119.18462385854534
$ 0.000016754152692065
+0.46%

+0.03%

-0.45%

-0.45%

Terra Classic (LUNC) reaalajas hind on $ 0.00006217. Viimase 24 tunni jooksul LUNC kaubeldud madalaim $ 0.00006136 ja kõrgeim $ 0.00006295 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 119.18462385854534 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000016754152692065.

Lüliajalise tootluse osas on LUNC muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel -0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Terra Classic (LUNC) – turuteave

No.155

$ 342.34M
$ 1.38M
$ 403.55M
5.51T
--
6,491,106,709,852.247
0.01%

Terra Classic praegune turukapitalisatsioon on $ 342.34M $ 1.38M 24 tunnise kauplemismahuga. LUNC ringlev varu on 5.51T, mille koguvaru on 6491106709852.247. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Terra Classic (LUNC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Terra Classic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000000186+0.03%
30 päeva$ -0.00000691-10.01%
60 päeva$ +0.00000531+9.33%
90 päeva$ -0.00000023-0.37%
Terra Classic Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUNC muutuse $ +0.0000000186 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Terra Classic 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000691 (-10.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Terra Classic 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUNC $ +0.00000531 (+9.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Terra Classic 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000023 (-0.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Terra Classic (LUNC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Terra Classic hinnaajaloo lehte.

Mis on Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Terra Classic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUNC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Terra Classic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Terra Classic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Terra Classic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Terra Classic (LUNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Terra Classic (LUNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Terra Classic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Terra Classic hinna ennustust kohe!

Terra Classic (LUNC) tokenoomika

Terra Classic (LUNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Terra Classic (LUNC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Terra Classic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Terra Classic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUNC kohalike valuutade suhtes

1 Terra Classic(LUNC)/VND
1.63600355
1 Terra Classic(LUNC)/AUD
A$0.0000944984
1 Terra Classic(LUNC)/GBP
0.0000453841
1 Terra Classic(LUNC)/EUR
0.0000528445
1 Terra Classic(LUNC)/USD
$0.00006217
1 Terra Classic(LUNC)/MYR
RM0.0002617357
1 Terra Classic(LUNC)/TRY
0.0025359143
1 Terra Classic(LUNC)/JPY
¥0.00913899
1 Terra Classic(LUNC)/ARS
ARS$0.0806351117
1 Terra Classic(LUNC)/RUB
0.0049555707
1 Terra Classic(LUNC)/INR
0.0054404967
1 Terra Classic(LUNC)/IDR
Rp1.0027417951
1 Terra Classic(LUNC)/KRW
0.0863466696
1 Terra Classic(LUNC)/PHP
0.0035157135
1 Terra Classic(LUNC)/EGP
￡E.0.0030003242
1 Terra Classic(LUNC)/BRL
R$0.000335718
1 Terra Classic(LUNC)/CAD
C$0.0000857946
1 Terra Classic(LUNC)/BDT
0.0075499248
1 Terra Classic(LUNC)/NGN
0.0953526158
1 Terra Classic(LUNC)/UAH
0.0025620257
1 Terra Classic(LUNC)/VES
Bs0.00839295
1 Terra Classic(LUNC)/CLP
$0.05993188
1 Terra Classic(LUNC)/PKR
Rs0.0176115176
1 Terra Classic(LUNC)/KZT
0.0336594597
1 Terra Classic(LUNC)/THB
฿0.0020136863
1 Terra Classic(LUNC)/TWD
NT$0.0018669651
1 Terra Classic(LUNC)/AED
د.إ0.0002281639
1 Terra Classic(LUNC)/CHF
Fr0.000049736
1 Terra Classic(LUNC)/HKD
HK$0.0004861694
1 Terra Classic(LUNC)/AMD
֏0.0237651042
1 Terra Classic(LUNC)/MAD
.د.م0.0005589083
1 Terra Classic(LUNC)/MXN
$0.0011731479
1 Terra Classic(LUNC)/PLN
0.0002262988
1 Terra Classic(LUNC)/RON
лв0.0002685744
1 Terra Classic(LUNC)/SEK
kr0.0005937235
1 Terra Classic(LUNC)/BGN
лв0.0001038239
1 Terra Classic(LUNC)/HUF
Ft0.020988592
1 Terra Classic(LUNC)/CZK
0.001299353
1 Terra Classic(LUNC)/KWD
د.ك0.00001896185
1 Terra Classic(LUNC)/ILS
0.0002095129
1 Terra Classic(LUNC)/NOK
kr0.0006335123
1 Terra Classic(LUNC)/NZD
$0.0001044456

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Terra Classic võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Terra Classic ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Terra Classic kohta

Kui palju on Terra Classic (LUNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUNC hind USD on 0.00006217 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUNC/USD hind?
Praegune hind LUNC/USD on $ 0.00006217. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Terra Classic turukapitalisatsioon?
LUNC turukapitalisatsioon on $ 342.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUNC ringlev varu?
LUNC ringlev varu on 5.51T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUNC (ATH) hind?
LUNC saavutab ATH hinna summas 119.18462385854534 USD.
Mis oli kõigi aegade LUNC madalaim (ATL) hind?
LUNC nägi ATL hinda summas 0.000016754152692065 USD.
Milline on LUNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUNC kauplemismaht on $ 1.38M USD.
Kas LUNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUNC hinna ennustust.
Terra Classic (LUNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

