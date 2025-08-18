Terra Classic (LUNC) reaalajas hind on $ 0.00006217. Viimase 24 tunni jooksul LUNC kaubeldud madalaim $ 0.00006136 ja kõrgeim $ 0.00006295 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 119.18462385854534 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000016754152692065.
Lüliajalise tootluse osas on LUNC muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel -0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Terra Classic (LUNC) – turuteave
Terra Classic praegune turukapitalisatsioon on $ 342.34M$ 1.38M 24 tunnise kauplemismahuga. LUNC ringlev varu on 5.51T, mille koguvaru on 6491106709852.247. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Terra Classic (LUNC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Terra Classic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000000186
+0.03%
30 päeva
$ -0.00000691
-10.01%
60 päeva
$ +0.00000531
+9.33%
90 päeva
$ -0.00000023
-0.37%
Terra Classic Hinnamuutus täna
Täna registreeris LUNC muutuse $ +0.0000000186 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Terra Classic 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000691 (-10.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Terra Classic 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUNC $ +0.00000531 (+9.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Terra Classic 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000023 (-0.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Terra Classic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Terra Classic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LUNC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Terra Classic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Terra Classic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kui palju on Terra Classic (LUNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Terra Classic (LUNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Terra Classic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Terra Classic (LUNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas Terra Classic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Terra Classic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
