Rohkem infot TRUU

TRUU Hinnainfo

TRUU Valge raamat

TRUU Ametlik veebisait

TRUU Tokenoomika

TRUU Hinnaprognoos

TRUU Ajalugu

TRUU – ostujuhend

TRUU-usaldusraha valuutakonverter

TRUU Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Truth Network logo

Truth Network hind(TRUU)

1 TRUU/USD reaalajas hind:

$0.000883
$0.000883$0.000883
0.00%1D
USD
Truth Network (TRUU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:51 (UTC+8)

Truth Network (TRUU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000878
$ 0.000878$ 0.000878
24 h madal
$ 0.000908
$ 0.000908$ 0.000908
24 h kõrge

$ 0.000878
$ 0.000878$ 0.000878

$ 0.000908
$ 0.000908$ 0.000908

$ 0.004114185690751992
$ 0.004114185690751992$ 0.004114185690751992

$ 0.000458630071505494
$ 0.000458630071505494$ 0.000458630071505494

+0.11%

0.00%

+0.45%

+0.45%

Truth Network (TRUU) reaalajas hind on $ 0.000883. Viimase 24 tunni jooksul TRUU kaubeldud madalaim $ 0.000878 ja kõrgeim $ 0.000908 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004114185690751992 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000458630071505494.

Lüliajalise tootluse osas on TRUU muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Truth Network (TRUU) – turuteave

No.1111

$ 10.73M
$ 10.73M$ 10.73M

$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K

$ 88.30M
$ 88.30M$ 88.30M

12.15B
12.15B 12.15B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

12.14%

ETH

Truth Network praegune turukapitalisatsioon on $ 10.73M $ 54.80K 24 tunnise kauplemismahuga. TRUU ringlev varu on 12.15B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 88.30M.

Truth Network (TRUU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Truth Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000043+5.11%
60 päeva$ -0.000909-50.73%
90 päeva$ -0.000617-41.14%
Truth Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRUU muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Truth Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000043 (+5.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Truth Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUU $ -0.000909 (-50.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Truth Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000617 (-41.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Truth Network (TRUU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Truth Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Truth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Truth Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRUU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Truth Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Truth Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Truth Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Truth Network (TRUU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Truth Network (TRUU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Truth Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Truth Network hinna ennustust kohe!

Truth Network (TRUU) tokenoomika

Truth Network (TRUU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Truth Network (TRUU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Truth Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Truth Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRUU kohalike valuutade suhtes

1 Truth Network(TRUU)/VND
23.236145
1 Truth Network(TRUU)/AUD
A$0.00134216
1 Truth Network(TRUU)/GBP
0.00064459
1 Truth Network(TRUU)/EUR
0.00075055
1 Truth Network(TRUU)/USD
$0.000883
1 Truth Network(TRUU)/MYR
RM0.00371743
1 Truth Network(TRUU)/TRY
0.03601757
1 Truth Network(TRUU)/JPY
¥0.129801
1 Truth Network(TRUU)/ARS
ARS$1.14525983
1 Truth Network(TRUU)/RUB
0.07038393
1 Truth Network(TRUU)/INR
0.07727133
1 Truth Network(TRUU)/IDR
Rp14.24193349
1 Truth Network(TRUU)/KRW
1.22638104
1 Truth Network(TRUU)/PHP
0.04993365
1 Truth Network(TRUU)/EGP
￡E.0.04261358
1 Truth Network(TRUU)/BRL
R$0.0047682
1 Truth Network(TRUU)/CAD
C$0.00121854
1 Truth Network(TRUU)/BDT
0.10723152
1 Truth Network(TRUU)/NGN
1.35429242
1 Truth Network(TRUU)/UAH
0.03638843
1 Truth Network(TRUU)/VES
Bs0.119205
1 Truth Network(TRUU)/CLP
$0.851212
1 Truth Network(TRUU)/PKR
Rs0.25013624
1 Truth Network(TRUU)/KZT
0.47806503
1 Truth Network(TRUU)/THB
฿0.0285209
1 Truth Network(TRUU)/TWD
NT$0.02651649
1 Truth Network(TRUU)/AED
د.إ0.00324061
1 Truth Network(TRUU)/CHF
Fr0.0007064
1 Truth Network(TRUU)/HKD
HK$0.00690506
1 Truth Network(TRUU)/AMD
֏0.33753558
1 Truth Network(TRUU)/MAD
.د.م0.00793817
1 Truth Network(TRUU)/MXN
$0.01666221
1 Truth Network(TRUU)/PLN
0.00321412
1 Truth Network(TRUU)/RON
лв0.00381456
1 Truth Network(TRUU)/SEK
kr0.00843265
1 Truth Network(TRUU)/BGN
лв0.00147461
1 Truth Network(TRUU)/HUF
Ft0.2981008
1 Truth Network(TRUU)/CZK
0.0184547
1 Truth Network(TRUU)/KWD
د.ك0.000269315
1 Truth Network(TRUU)/ILS
0.00297571
1 Truth Network(TRUU)/NOK
kr0.00899777
1 Truth Network(TRUU)/NZD
$0.00148344

Truth Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Truth Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Truth Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Truth Network kohta

Kui palju on Truth Network (TRUU) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUU hind USD on 0.000883 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUU/USD hind?
Praegune hind TRUU/USD on $ 0.000883. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Truth Network turukapitalisatsioon?
TRUU turukapitalisatsioon on $ 10.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUU ringlev varu?
TRUU ringlev varu on 12.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUU (ATH) hind?
TRUU saavutab ATH hinna summas 0.004114185690751992 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUU madalaim (ATL) hind?
TRUU nägi ATL hinda summas 0.000458630071505494 USD.
Milline on TRUU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUU kauplemismaht on $ 54.80K USD.
Kas TRUU sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:51 (UTC+8)

Truth Network (TRUU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRUU/USD kalkulaator

Summa

TRUU
TRUU
USD
USD

1 TRUU = 0.000883 USD

Kauplemine: TRUU

TRUUUSDT
$0.000883
$0.000883$0.000883
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu