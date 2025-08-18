Truth Network (TRUU) reaalajas hind on $ 0.000883. Viimase 24 tunni jooksul TRUU kaubeldud madalaim $ 0.000878 ja kõrgeim $ 0.000908 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004114185690751992 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000458630071505494.
Lüliajalise tootluse osas on TRUU muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Truth Network (TRUU) – turuteave
No.1111
$ 10.73M
$ 54.80K
$ 88.30M
12.15B
100,000,000,000
100,000,000,000
12.14%
ETH
Truth Network praegune turukapitalisatsioon on $ 10.73M$ 54.80K 24 tunnise kauplemismahuga. TRUU ringlev varu on 12.15B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 88.30M.
Truth Network (TRUU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Truth Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000043
+5.11%
60 päeva
$ -0.000909
-50.73%
90 päeva
$ -0.000617
-41.14%
Truth Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRUU muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Truth Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000043 (+5.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Truth Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUU $ -0.000909 (-50.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Truth Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000617 (-41.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Truth Network (TRUU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.
Truth Network hinna ennustus (USD)
