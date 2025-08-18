Mis on Truth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Truth Network kohta Kui palju on Truth Network (TRUU) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUU hind USD on 0.000883 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUU/USD hind? $ 0.000883 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRUU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Truth Network turukapitalisatsioon? TRUU turukapitalisatsioon on $ 10.73M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUU ringlev varu? TRUU ringlev varu on 12.15B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUU (ATH) hind? TRUU saavutab ATH hinna summas 0.004114185690751992 USD . Mis oli kõigi aegade TRUU madalaim (ATL) hind? TRUU nägi ATL hinda summas 0.000458630071505494 USD . Milline on TRUU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUU kauplemismaht on $ 54.80K USD . Kas TRUU sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUU hinna ennustust

