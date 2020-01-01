Truth Network (TRUU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Truth Network (TRUU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Truth Network (TRUU) teave $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. Ametlik veebisait: https://truth-network.io/ Valge raamat: https://truth-network.io/documentation/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2

Truth Network (TRUU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Truth Network (TRUU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.84M Koguvaru: $ 100.00B Ringlev varu: $ 12.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 81.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.006063 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000458630071505494 Praegune hind: $ 0.00081

Truth Network (TRUU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Truth Network (TRUU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRUU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRUU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRUU tokeni tokenoomikat, avastage TRUU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TRUU Kas olete huvitatud Truth Network (TRUU) lisamisest oma portfooliosse?

Truth Network (TRUU) hinna ajalugu TRUU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRUU hinna ajalugu kohe!

TRUU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRUU võiks suunduda? Meie TRUU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRUU tokeni hinna ennustust kohe!

