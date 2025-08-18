Mis on SNEK (SNEK)

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

SNEK (SNEK) tokenoomika

SNEK (SNEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SNEK kohta Kui palju on SNEK (SNEK) tänapäeval väärt? Reaalajas SNEK hind USD on 0.0054811 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNEK/USD hind? $ 0.0054811 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNEK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SNEK turukapitalisatsioon? SNEK turukapitalisatsioon on $ 408.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNEK ringlev varu? SNEK ringlev varu on 74.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNEK (ATH) hind? SNEK saavutab ATH hinna summas 0.00906863470613523 USD . Mis oli kõigi aegade SNEK madalaim (ATL) hind? SNEK nägi ATL hinda summas 0.000038959898786517 USD . Milline on SNEK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNEK kauplemismaht on $ 160.07K USD . Kas SNEK sel aastal kõrgemale ka suundub? SNEK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNEK hinna ennustust

