1 SNEK/USD reaalajas hind:

$0.0054809
$0.0054809$0.0054809
+1.35%1D
USD
SNEK (SNEK) reaalajas hinnagraafik
SNEK (SNEK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0049882
$ 0.0049882$ 0.0049882
24 h madal
$ 0.0055505
$ 0.0055505$ 0.0055505
24 h kõrge

$ 0.0049882
$ 0.0049882$ 0.0049882

$ 0.0055505
$ 0.0055505$ 0.0055505

$ 0.00906863470613523
$ 0.00906863470613523$ 0.00906863470613523

$ 0.000038959898786517
$ 0.000038959898786517$ 0.000038959898786517

-0.49%

+1.35%

+22.78%

+22.78%

SNEK (SNEK) reaalajas hind on $ 0.0054811. Viimase 24 tunni jooksul SNEK kaubeldud madalaim $ 0.0049882 ja kõrgeim $ 0.0055505 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNEKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00906863470613523 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000038959898786517.

Lüliajalise tootluse osas on SNEK muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +1.35% 24 tunni vältel +22.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SNEK (SNEK) – turuteave

No.215

$ 408.90M
$ 408.90M$ 408.90M

$ 160.07K
$ 160.07K$ 160.07K

$ 420.49M
$ 420.49M$ 420.49M

74.60B
74.60B 74.60B

76,715,880,000
76,715,880,000 76,715,880,000

75,302,586,494
75,302,586,494 75,302,586,494

97.24%

ADA

SNEK praegune turukapitalisatsioon on $ 408.90M $ 160.07K 24 tunnise kauplemismahuga. SNEK ringlev varu on 74.60B, mille koguvaru on 75302586494. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 420.49M.

SNEK (SNEK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SNEK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000073007+1.35%
30 päeva$ +0.0016496+43.05%
60 päeva$ +0.0035231+179.93%
90 päeva$ +0.0023454+74.79%
SNEK Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNEK muutuse $ +0.000073007 (+1.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SNEK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0016496 (+43.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SNEK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNEK $ +0.0035231 (+179.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SNEK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0023454 (+74.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SNEK (SNEK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SNEK hinnaajaloo lehte.

Mis on SNEK (SNEK)

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

SNEK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SNEK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNEK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SNEK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SNEK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SNEK hinna ennustus (USD)

Kui palju on SNEK (SNEK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SNEK (SNEK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SNEK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SNEK hinna ennustust kohe!

SNEK (SNEK) tokenoomika

SNEK (SNEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SNEK (SNEK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SNEK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SNEK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNEK kohalike valuutade suhtes

1 SNEK(SNEK)/VND
144.2351465
1 SNEK(SNEK)/AUD
A$0.008331272
1 SNEK(SNEK)/GBP
0.004001203
1 SNEK(SNEK)/EUR
0.004658935
1 SNEK(SNEK)/USD
$0.0054811
1 SNEK(SNEK)/MYR
RM0.023075431
1 SNEK(SNEK)/TRY
0.223574069
1 SNEK(SNEK)/JPY
¥0.8057217
1 SNEK(SNEK)/ARS
ARS$7.109041511
1 SNEK(SNEK)/RUB
0.436898481
1 SNEK(SNEK)/INR
0.479651061
1 SNEK(SNEK)/IDR
Rp88.404826333
1 SNEK(SNEK)/KRW
7.612590168
1 SNEK(SNEK)/PHP
0.309956205
1 SNEK(SNEK)/EGP
￡E.0.264517886
1 SNEK(SNEK)/BRL
R$0.02959794
1 SNEK(SNEK)/CAD
C$0.007563918
1 SNEK(SNEK)/BDT
0.665624784
1 SNEK(SNEK)/NGN
8.406582314
1 SNEK(SNEK)/UAH
0.225876131
1 SNEK(SNEK)/VES
Bs0.7399485
1 SNEK(SNEK)/CLP
$5.2837804
1 SNEK(SNEK)/PKR
Rs1.552686008
1 SNEK(SNEK)/KZT
2.967522351
1 SNEK(SNEK)/THB
฿0.17703953
1 SNEK(SNEK)/TWD
NT$0.164597433
1 SNEK(SNEK)/AED
د.إ0.020115637
1 SNEK(SNEK)/CHF
Fr0.00438488
1 SNEK(SNEK)/HKD
HK$0.042862202
1 SNEK(SNEK)/AMD
֏2.095205286
1 SNEK(SNEK)/MAD
.د.م0.049275089
1 SNEK(SNEK)/MXN
$0.103428357
1 SNEK(SNEK)/PLN
0.019951204
1 SNEK(SNEK)/RON
лв0.023678352
1 SNEK(SNEK)/SEK
kr0.052344505
1 SNEK(SNEK)/BGN
лв0.009153437
1 SNEK(SNEK)/HUF
Ft1.85041936
1 SNEK(SNEK)/CZK
0.11455499
1 SNEK(SNEK)/KWD
د.ك0.0016717355
1 SNEK(SNEK)/ILS
0.018471307
1 SNEK(SNEK)/NOK
kr0.055852409
1 SNEK(SNEK)/NZD
$0.009208248

SNEK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SNEK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SNEK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SNEK kohta

Kui palju on SNEK (SNEK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNEK hind USD on 0.0054811 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNEK/USD hind?
Praegune hind SNEK/USD on $ 0.0054811. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SNEK turukapitalisatsioon?
SNEK turukapitalisatsioon on $ 408.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNEK ringlev varu?
SNEK ringlev varu on 74.60B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNEK (ATH) hind?
SNEK saavutab ATH hinna summas 0.00906863470613523 USD.
Mis oli kõigi aegade SNEK madalaim (ATL) hind?
SNEK nägi ATL hinda summas 0.000038959898786517 USD.
Milline on SNEK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNEK kauplemismaht on $ 160.07K USD.
Kas SNEK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNEK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNEK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SNEK/USD kalkulaator

Summa

SNEK
SNEK
USD
USD

1 SNEK = 0.0054811 USD

Kauplemine: SNEK

SNEKUSDT
$0.0054809
$0.0054809$0.0054809
+0.16%

