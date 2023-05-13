SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

NimiSNEK

KohtNo.165

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu74,639,419,551

Maksimaalne varu76,715,880,000

Koguvaru75,290,561,617

Ringluse määr0.9729%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.00906863470613523,2024-12-05

Madalaim hind0.000038959898786517,2023-05-13

Avalik plokiahelADA

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

