SNEK (SNEK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SNEK (SNEK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SNEK (SNEK) teave SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Ametlik veebisait: https://www.snek.com Plokiahela Explorer: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b Ostke SNEK kohe!

SNEK (SNEK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SNEK (SNEK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 339.92M $ 339.92M $ 339.92M Koguvaru: $ 75.30B $ 75.30B $ 75.30B Ringlev varu: $ 74.60B $ 74.60B $ 74.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 349.56M $ 349.56M $ 349.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 Praegune hind: $ 0.0045565 $ 0.0045565 $ 0.0045565 Lisateave SNEK (SNEK) hinna kohta

SNEK (SNEK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SNEK (SNEK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNEK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNEK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNEK tokeni tokenoomikat, avastage SNEK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SNEK Kas olete huvitatud SNEK (SNEK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SNEK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SNEK MEXC-ist osta!

SNEK (SNEK) hinna ajalugu SNEK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SNEK hinna ajalugu kohe!

SNEK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNEK võiks suunduda? Meie SNEK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNEK tokeni hinna ennustust kohe!

